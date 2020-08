Kunstroof Almelo na twaalf jaar alsnog opgelost: 'Verhaal dat je normaal alleen in films ziet'

Een geruchtmakende kunstroof in Almelo is na twaalf jaar alsnog opgelost. Doordat de huidige eigenaar van drie gestolen schilderijen zich meldde bij de redactie van het tv-programma RTL Boulevard. "Een spannend verhaal zoals je dat normaal alleen in films ziet..."

Bij de diefstal werden rond de jaarwisseling van 2008 in totaal zes doeken gestolen van een kunstverzamelaar uit Almelo. Toen de man en zijn echtgenote na een avondje bridgen thuiskwamen, bleek dat dieven erin geslaagd waren het zwaarbeveiligde huis binnen te dringen. De gestolen doeken zijn Hollandse meesters met een waarde van een slordige miljoen euro.

Roemeense kunstdieven

Nadat in 2015 een van de verdwenen schilderijen opdook tijdens een veiling kon de politie in totaal drie kunstwerken terughalen en werden de Roemeense dieven gearresteerd. De doeken bleven overigens eigendom van de verzekeraar, die intussen had uitgekeerd. De verzamelaar kon zijn eigen werk weliswaar terugkopen, maar diens echtgenote had liever geen waardevolle kunst meer thuis.



Drie schilderijen van onder anderen Jan Sluijters met een waarde van tonnen bleven echter spoorloos. Tot nu...

Spannend scenario

De bekende misdaadverslaggever Peter R. de Vries vertelde in RTL Boulevard hoe de doeken weer boven water kwamen. Het was misdaadverslaggeefster Monika van der Marel die vanuit haar netwerk werd benaderd of ze geïnteresseerd was in drie gestolen kunstschilderijen. En dat gebeurde volgens De Vries volgens een spannend scenario "zoals je dat normaal alleen in films ziet".

De redactrice kreeg opdracht dat ze zich moest melden bij een carpoolplek in Zuid-Holland, aan het water. Waarbij ze zich volgens de code moest kleden in spijkerbroek en witte blouse en over het water moest gaan staan turen. Net toen ze na lang wachten vermoedde dat ze door collega's in het ootje was genomen, meldde zich een man met een mondkapje. Hij had de drie kunstwerken bij zich en overhandigde ze aan de RTL Boulevard-verslaggeefster.

Deventer kunstdetective

Ze reed met kloppend hart met de kunstwerken in haar auto naar huis, maar wist nog steeds niet of de kunstwerken echt waren of eventueel vervalsingen. Daarvoor nam ze de bekende kunstdetective Arthur Brand uit Deventer in de arm. En die kwam na een grondige studie tot de conclusie dat de doeken wel echt moesten zijn. "Aan de hand van de signaturen, de handtekeningen dus, de datums die erop staan en foto's", aldus Brand.



De doeken verkeerden op het oog nog in onberispelijke staat. "Zo op het eerste gezicht wel. Al zal er vast wel ergens een hoekje ontbreken ofzo. De experts kunnen er dan meteen niet van slapen, maar ik kijk liever naar wat er wél bewaard is gebleven."

Met kunst in maag

Wie de schilderijen al die jaren in zijn bezit heeft gehad en waarom die persoon er weer vanaf wilde, daar kon Peter R. de Vries in het programma alleen maar naar gissen. Mogelijk zat die persoon met de schilderijen in de maag en wilde er daarom per se vanaf. Verbranden had gekund, maar blijkbaar kon die persoon dat niet over zijn hart verkrijgen. "Voor alle partijen is het fijn dat de kunst bewaard is gebleven", aldus De Vries.

Reactie Almeloër

RTL Boulevard meldde overigens nog niet hoe de Almelose kunstverzamelaar, die anoniem wil blijven, reageerde op het terugvinden van zijn schilderijen. Wel bekend is dat de man intussen het verzekeringsgeld uitgekeerd heeft gekregen. Het protocol schrijft in zulke gevallen voor dat, wanneer gestolen kunst wordt teruggevonden, de objecten eigendom worden van de verzekeringsmaatschappij.