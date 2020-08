Geen enkele theatergroep uit het oosten krijgt subsidie van Fonds Podiumkunsten

Het zorgt voor gefronste wenkbrauwen in Oost-Nederland: het Fonds Podiumkunsten kent geen subsidie toe aan theatergroepen uit het oosten. Volgens cultureel denker Jos van den Born uit Nijverdal is dat erg jammer. "De kwaliteit is er hier echt wel, maar aan de kwaliteit van de subsidieaanvragen mankeert wel wat."

In Oost-Nederland waren er elf theatergroepen die subsidie aanvroegen voor de periode 2021-2024, waaronder Theater Gnaffel. Hun aanvraag voor één miljoen euro werd, net als de anderen uit het oosten, niet gehonoreerd.

Zwols SP-Kamerlid Frank Futselaar maakte zich daar op Twitter boos over:

"Hij (Futselaar) zou er vooral verdrietig over moeten zijn en wat minder boos", stelt Van den Born.

Westen van het land

Van de in totaal 202 aanvragen in Nederland zijn er 78 goedgekeurd. Het overgrote deel van de gelukkigen zit in het westen van het land. "Dat is logisch, want daar zitten de meeste theatergroepen. In het oosten zijn echt wel goede theatergroepen te vinden, in onder meer Zwolle en Deventer. Alleen moeten we scherper kijken naar de kwaliteit van de aanvragen", meent Van den Born.

Hij kan de kritiek op de kwaliteit van de subsidieaanvragen ook op zichzelf projecteren, want in zijn rol als voorzitter van een jongerentheatergroep uit Deventer kreeg hij ook een afwijzing te verwerken. "We hadden onze aanvraag scherper moeten formuleren", klinkt het schuldbewust.

Zelf adviseur bij Fonds

Bij een aanvraag van het Fonds Podiumkunsten wordt gelet op diverse criteria: wordt er kwaliteit geleverd? Komt er publiek op af? Is het al eens eerder gedaan? Nijverdaller Van den Born kan het weten, want hij is betrokken bij Fonds Podiumkunsten als adviseur voor eenmalige subsidietrajecten. "Kwaliteit staat voorop, maar we moeten ook proberen aanvragen uit het oosten te honoreren. Daar ga ik intern nog wel wat vragen over stellen."