Vorige week ook al explosie bij dezelfde woning in Schalkhaar

Bij de woning in Schalkhaar waar vanochtend een explosie plaatsvond, is vorige week ook al een explosief ontploft. Dat meldt de politie aan RTV Oost.

Toen zat het explosief vast aan de schutting. De politie denkt dat er een verband is tussen de explosie van vorige week en die van vanmorgen.

Agenten zijn dringend op zoek naar een man die bij de plaats delict is gezien.

Schade was minder groot

Hij droeg een donkerblauwe broek en had een capuchon over het hoofd. De explosie van vorige week vond plaats in de nacht van 27 op 28 juli. De schutting raakte hierbij beschadigd, maar de schade was minder groot dan vanochtend.

De ravage van vanochtend werd veroorzaakt door een explosief dat over de schutting is gegooid van de woning op de hoek van de Bakkerskamp en Vosmanskamp.

De bewoner is de verdachte in de zaak van de terrasaanrijding in Deventer. Dit was eind oktober vorig jaar.