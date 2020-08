Zwollenaar (36) na achtervolging in Castricum opgepakt voor stelen van auto

Een man van 36 uit Zwolle is vanmorgen in Castricum opgepakt, na een kilometerslange achtervolging. Dat meldt NH Nieuws . Hij zou in Hoofddorp een auto van een beveiliger hebben gestolen en de beveiliger met een mes hebben bedreigd.

Het slachtoffer belde na de beroving de politie. "Vervolgens hebben we alles in het werk gesteld om de auto te traceren", zegt de politie. "We konden de auto volgen, omdat er een track-and-tracesysteem in zat."

De Zwollenaar negeerde de stoptekens van de politie. Ook reed hij veel te hard en maakte hij meerdere verkeersovertredingen. Er was een politiehelikopter betrokken bij de achtervolging.

De autodief is in Castricum aangehouden en is in het politiebureau in Haarlem verhoord.

Kijk hier beelden van de aanhouding: