Scheidsrechter Björn Kuipers fluit achtste finale Europa League

Scheidsrechter Björn Kuipers hanteert komende donderdag de fluit in de achtste finales van de Europa League. De toparbiter uit Oldenzaal heeft de leiding over het duel tussen Sevilla en AS Roma.

Kuipers wordt geassisteerd door zijn vaste kompanen Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Serdar Gözübüyük gaat mee als vierde official, Pol van Boekel en Dennis Higler als respectievelijk VAR en AVAR.

Eén duel

Het treffen tussen de subtoppers uit Spanje en Italië wordt afgewerkt in de MSV Arena in het Duitse Duisburg. Omdat de heenwedstrijd tussen Sevilla en AS Roma door de coronacrisis niet werd gespeeld, wordt deze wedstrijd in de achtste finale over één duel afgewerkt.

Ritme

Voor Kuipers wordt het niet zijn eerste pot sinds corona de mondiale sportagenda dwarsboomde. Een beetje ritme is er al. Op 24 juni floot hij na een lange periode van afwezigheid de Griekse bekertopper Olympiakos - PAOK Saloniki (2-0). Afgelopen zaterdag was Kuipers de arbiter van dienst bij de oefenwedstrijd tussen FC Utrecht en AZ (1-0).

Bas Nijhuis

Ook Bas Nijhuis uit Enschede komt deze week in actie in de Europa League. Hij is donderdag de vierde man bij Bayer Leverkusen - Rangers. Danny Makkelie is aangesteld als scheidsrechter.