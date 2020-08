Werkstraf voor man uit Vroomshoop, die ex in haar woning bespiedde met camera's

Een 36-jarige man uit Vroomshoop is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot tweehonderd uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf. Hij bespiedde vorig jaar zijn ex stiekem met camera's die hij in haar woning had verstopt.

De man moet zijn ex ook duizend euro smartengeld betalen. De vrouw kreeg in oktober vorig jaar in de gaten dat haar ex haar op de een of andere manier in de gaten hield, toen hij haar confronteerde met dingen die ze met een vriendin had besproken. Ze ging op onderzoek uit en vond een camera onder haar televisie. Bij onderzoek troffen politiemensen ook camera's in de badkamer en haar slaapkamer aan.



Betrappen met een ander

Volgens de man, die vandaag zelf niet voor de rechter verscheen, wilde hij weten wat zijn ex uitspookte. Bij zijn verhoor vertelde hij dat hij zijn ex niet vertrouwde en hoopte hij dat hij haar zo zou kunnen betrappen met een ander. De man zegt dat hij de camerabeelden alleen maar kon bekijken als hij in de buurt van het Wifi-netwerk was. Buurtbewoners verklaarden dat ze de man regelmatig in de straat zagen.



Het slachtoffer voelt zich erg onveilig in haar woning en zoekt nog regelmatig of er geen nieuwe camera's in haar huis hangen. "Dat het zo'n lange periode filmen en afluisteren in de woning waar je je veilig voelt iets met je vertrouwen in de medemens doet, kan ik me goed voorstellen" aldus de rechter.