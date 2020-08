Jeugdagente Lotte danst en zingt op TikTok

Jeugdagente Lotte Asma is druk in de weer met haar telefoon. Een hip muziekje wordt uitgezocht en een paar danspasjes worden geoefend samen met de 13-jarige TikTok-fan Francis uit Enschede. Samen met Francis maakt ze zowel een grappige video, als een serieus filmpje voor haar TikTok-account.

De TikTok-app is al tijden een hype onder jongeren. Op het social media platform kunnen korte filmpjes worden geplaatst en gedeeld met volgers. Jeugdagente Lotte was al actief op Instagram, maar de app TikTok ziet ze als een mooie aanvulling hierop.

"Alleen maar preventie is boring"

Niet alle video's hebben direct met haar werkzaamheden als agent te maken. Zo zijn veel grappig van aard; zo is te zien hoe Lotte onder het geluid van geweerschoten met Glassex op ramen spuit. In een andere video laat ze op een grappige manier haar werkzaamheden tijdens een dienst zien.

"Als ik alleen maar filmpjes ga plaatsen met preventie, is dat voor de jeugd natuurlijk ontzettend 'boring' en dan gaan ze niet kijken. En als ze mijn grappige filmpjes zien dan zullen ze de meer serieuzere filmpjes ook wel kijken."

Volgens Lotte zijn jeugdagenten niet alleen de oren en ogen in de wijk, ze zijn dat ook op het internet. "Er waren al wel agenten in Amsterdam die dit deden, maar in Oost-Nederland ben ik de enige die zo actief is op het medium."

En het lijkt te werken. Juist door het gebruik van de social media kanalen weten jongeren jeugdagent Lotte goed te vinden en wordt ze ook veel aangesproken op straat. "Doordat ze mij volgen op Instagram of TikTok, hebben de jongeren het idee dat ze me al kennen. Daardoor is het laagdrempeliger voor hen om met te benaderen."

Berichtjes uit het hele land

De afgelopen periode kreeg ze regelmatig privéberichten. "Vooral op TikTok heb ik volgers uit het hele land die vragen wat ze in een bepaalde situatie moeten doen. Ik ben geen psycholoog, maar ik kan ze vaak wel doorverwijzen of bemiddelen in moeilijke situaties."

"Er is een casus geweest waarbij een 14-jarig meisje ontzettend depressief was, het niet meer zag zitten en zichzelf wat aan wilde doen. Ik ben geen psycholoog, maar ik ging wel met haar het gesprek aan, want ze kwam wel speciaal naar mij toe. Dus ze voelt zich veilig genoeg om met mij het gesprek aan te gaan via TikTok. Dan ga ik met haar het gesprek aan en kijk ik of ze open staat om contact te hebben met hulpverleningsinstanties. Die schakel ik vervolgens in en breng ik met elkaar in contact, geef ik een warme overdracht en sluit ik het dan ook af. Want daar houdt het voor mij dan ook op."

Waarschuwing voor ouders

Naast dat jeugdagente Lotte veel contact heeft met jongeren, heeft ze ook een boodschap voor ouders: "Op dit moment vind ik het heel belangrijk dat ouders wat meer mee gaan kijken. Is het allemaal wel afgeschermd? Door wie worden ze gevolgd en van wie krijgen ze reacties."