VIDEO | Oost op het Asfalt: Poolse trucker raast over vluchtstrook de file voorbij

Files op de snelweg A1 vormen in deze tijden van wegwerkzaamheden een dagelijks terugkerend fenomeen. Tot gruwen en frustratie van menig weggebruiker. In deze aflevering van de rubriek Oost op het Asfalt aandacht voor een Poolse trucker, die blijkbaar een broertje dood heeft aan files. Hij jakkert namelijk op flinke snelheid, pontificaal over de vluchtstrook, de lange rij wachtende collega-weggebruikers voorbij.

Het incident deed zich maandagavond voor op de A1 tussen Twello en Deventer en is gefilmd met de twee dashcams van een automobilist, die keurig in de rij met de rest mee reed.

Opgeschrikt

Ineens wordt hij in zijn achteruitkijkspiegel opgeschrikt door een vrachtwagen die over de vluchtstrook nadert. "Op dat moment reden we met een vaartje van zo'n veertig kilometer per uur. Dus die vrachtwagen reed naar schatting met zeventig à tachtig kilometer per uur over de vluchtstrook."

Stofwolk

Het was een manoeuvre die nogal tot was irritatie leidde onder de andere weggebruikers. Volgens de automobilist, die het tafereel vastlegde, was er even verderop een vrachtwagenchauffeur, die bewust iets naar rechts uitweek om het de wegpiraat lastig te maken. "Maar hij trok zich daar niets van aan en reed gewoon half door de berm. Wat een enorme stofwolk opleverde."

Even leek het erop dat de Poolse trucker de afslag naar een tankstation had genomen. "Ik ben daar zelf ook overheen gereden", aldus de filmende automobilist. "Maar daar stond hij niet eens. Het was dus gewoon een hele asociale inhaalactie."





