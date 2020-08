Aantal coronabesmettingen in Overijssel stabiel laag, landelijk bijna verdubbeling

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Overijssel is afgelopen week stabiel gebleven: er kwamen 38 nieuwe besmettingen bij. Dat was vorige week ook het geval. Waar het aantal besmettingen in IJsselland daalde van 26 naar 18, steeg het in Twente juist van 12 naar 20. Dat blijkt uit de nieuwste weekcijfers van het RIVM. Landelijk groeide het aantal besmettingen van 1.329 naar 2.588, een stijging van 1.259 gevallen.

In de regio IJsselland zijn achttien geregistreerde gevallen, Twente staat op twintig nieuwe besmettingen. Steenwijkerland was verleden week nog koploper met veertien gevallen, maar die golf lijkt voorbij. Deze week kwamen er daar twee nieuwe gevallen bij.

In Deventer (vijf), Zwolle (vijf) en Kampen (twee) groeide het aantal besmettingen.

Hengelo

In Twente is vooral de stijging in Hengelo opvallend. Daar groeide het aantal nieuwe besmettingen van één naar zeven. In Enschede was er een kleine daling van acht naar zeven.

In de hele provincie was er afgelopen week één ziekenhuisopname. Dat is een persoon uit de Enschede. Vorige week was er geen Overijsselse ziekenhuisopname.

Afgelopen week zijn in Nederland 44 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, zes mensen zijn aan het coronavirus overleden.

Kijk hier het aantal besmettingen in jouw gemeente: