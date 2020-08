Failliet Twentse Kozijnen Huis: tientallen gedupeerden dreigen voor 1,7 ton schip in te gaan

De schuldenlast van het failliet verklaarde 't Twentse Kozijnen Huis in Almelo aan particulieren is opgelopen tot een kleine 1,7 ton. Tientallen particuliere klanten dreigen daardoor voor vaak duizenden euro's per huishouden het schip in te gaan. Intussen heeft de curator de twee directeuren persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de tekorten in het bankroet. Er is beslag gelegd op hun persoonlijke bezittingen, zo blijkt uit het laatste faillissementsverslag.

't Twentse Kozijnen Huis, gevestigd op een industrieterrein in Almelo, werd begin dit jaar failliet verklaard. Volgens de twee directeuren was hun onderneming in de problemen geraakt, omdat het niet meer lukte om zzp'ers te vinden voor het monteren van de kozijnen. Daarop had een van hen dit werk zelf op zich genomen, maar daardoor zou de rest van de bedrijfsvoering er grotendeels bij in zijn geschoten.

Geldstromen buiten boeken gehouden

Al snel stuitte de curator op het probleem dat de administratie verre van compleet was. Na onderzoek bleek dat er geldstromen buiten de boeken werden gehouden en dat één of beide directieleden forse bedragen op de privérekening lieten storten.

De curator komt tot de conclusie dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en noemt dat als voornaamste oorzaak van het faillissement.

Curator Erik Nijhoff is intussen een gerechtelijke procedure begonnen, waarin hij beide directeuren persoonlijk aansprakelijk stelt voor de schade van het bankroet. Daartoe staat voor begin september een tweede zitting gepland.

Particuliere klanten gedupeerd

Nadat de rechtbank begin dit jaar het faillissement over 't Twentse Kozijnen Huis had uitgesproken, meldden zich tientallen gedupeerde klanten bij de curator. Deze particulieren - veelal afkomstig uit het oosten van het land - hadden al een aanbetaling gedaan, maar waren nog in afwachting van de kozijnen.

Intussen is de schuldenlast onder deze particuliere woningbezitters opgelopen tot 169.801,82 euro, staat in het eind vorige week gepubliceerde faillissementsverslag.

Fiscus

Of de gedupeerden nog wat van hun geld terug zien, is afhankelijk van meerdere factoren. De belastingdienst heeft namelijk nog een forse vordering van bijna 1,4 ton uit staan, terwijl het bedrijf bij het UWV ook nog voor ruim 3.500 euro in het krijt staat. Pas als zij hun geld hebben, komen de particulieren aan de beurt.

Gerechtelijke procedure

Veel zal daarom volgens curator Nijhoff afhangen of de rechtbank oordeelt dat de twee directeuren inderdaad op persoonlijke titel op moeten draaien voor de schade van het bankroet. En vooral ook wat in dat geval de privébezittingen van de twee directieleden, waar momenteel beslag op ligt, bij een executoriale verkoop opleveren.



Het kan echter volgens de curator tot voorjaar 2021 voor er een uitspraak ligt over de persoonlijke aansprakelijkheid van beide directeuren.