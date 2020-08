Burgemeester Deventer verbiedt risicoduel Go Ahead Eagles - De Graafschap

De eerste competitiewedstrijd van Go Ahead Eagles in de eigen Adelaarshorst gaat niet door. Burgemeester Ron König van de gemeente Deventer heeft het duel met De Graafschap gecanceld. De veiligheid en openbare orde is in het geding.

Go Ahead Eagles - De Graafschap stond ingepland voor zondag 6 september, voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Angst

Duels tussen Go Ahead Eagles en De Graafschap staan te boek als risicowedstrijden. Doordat er slechts een beperkt aantal bezoekers naar het stadion mag, vreest de gemeente Deventer voor confrontaties tussen de supportersgroepen van beide clubs op andere plekken in de stad. Om die reden is er nu vroegtijdig een streep gegaan door het treffen.

Gebrek aan ervaring

"We hebben de KNVB verzocht de wedstrijd later in het seizoen te plannen. Het ontbreekt ons aan ervaring met het spelen van competitiewedstrijden met de beperking van het aantal bezoekers tot zo’n 1.600 in plaats van tienduizend. We hebben geen idee hoe supporters daar mee omgaan", reageert König.

Voorbereiden

Het duel wordt later in het seizoen afgewerkt. "De enige risicowedstrijd van het seizoen onder deze omstandigheden zo vroeg in het seizoen spelen is een te groot risico voor de openbare orde. Ik wil daarom dat we eerst ervaring opdoen met deze nieuwe situatie. We zijn dan beter voorbereid op een wedstrijd als tegen De Graafschap", aldus König.