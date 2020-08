Go Ahead Eagles baalt van handelswijze KNVB: "Graafschap-thuis stond 'vol' op nummer één"

Jan Willem van Dop baalt van de handelswijze van de KNVB. De algemeen directeur van Go Ahead Eagles heeft meermaals aangegeven om het risicoduel met De Graafschap later in het seizoen te plannen, maar de Nederlandse voetbalbond noteerde het treffen 'gewoon' voor zondag 6 september, tevens de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in Deventer. Vanwege het hoge risico heeft burgemeester Ron König er vanmiddag een streep doorgezet.

"Ik vind het wel begrijpelijk", steekt Van Dop van wal op Radio Oost. "Bij aanvang van de competitie moesten alle clubs een formulier invullen. Daaruit blijkt dat wij één thuiswedstrijd met een hoog risico hebben, dat is tegen De Graafschap. Daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden."

'Vol' op nummer één

Waarschuwingen waren al lang en breed gegeven, meent Van Dop. "We hebben van de KNVB te horen gekregen dat wij twee wedstrijden mochten uitkiezen die wij liever later in het seizoen wilden spelen. De Graafschap-thuis stond daar natuurlijk 'vol' op nummer één. Dan verwacht je niet dat dit de eerste thuiswedstrijd is."

Voordat het definitieve speelschema bekend werd heeft Go Ahead Eagles de KNVB nog verzocht die wedstrijd eruit te gooien. "Maar dat was allemaal niet mogelijk. Dan is het begrijpelijk dat de burgemeester zoiets zegt."

Buiten het stadion

Vrees is er voor ongeregeldheden buiten De Adelaarshorst en in de binnenstad. "Het gaat niet zozeer om hetgeen wat er in het stadion gebeurt, maar wat er mogelijk buiten de poorten gaat plaatsvinden. Dat weten we allemaal niet", luidt het vervolg.

"Gaan mensen dan naar De Brink? En wat doen de supporters van De Graafschap? Blijven zij in Doetinchem? Komen ze hier naartoe? Dat zijn allemaal dingen waar de gemeente over na moet denken van tevoren. Dat hebben ze heel goed gedaan."

Blunder?

Van Dop vindt het echter te ver gaan om het een blunder van de KNVB te noemen. "Dat vind ik een groot woord, men had er beter naar moeten kijken. Nadat het conceptprogramma werd gedeeld, heb ik gekeken of we een wedstrijd konden omruilen. Maar dat kon simpelweg niet."

"Het is wel heel vervelend. We zitten in een schema om ons klaar te stomen voor de competitie, dan verwacht je niet dat er al gelijk in de tweede week een wedstrijd uitvalt. Heel jammer dat het op deze manier moet lopen", aldus Van Dop.