Zwols poppentheater Gnaffel valt na twintig jaar buiten subsidieboot: 'Kunstwereld is hard'

"Ik had het niet zo verwacht", vertelt artistiek leider Elout Hol. "Het kan toch niet waar zijn dat je na twintig jaar wordt afgewezen alsof je een lot uit de loterij bent. Dan merk ik wel hoe hard deze wereld is."

Adviesrapport

Hol is vooral niet te spreken over hoe Gnaffel wordt weggezet in het adviesrapport. "Toen ik het rapport las, werd ik heel boos en voelde ik me toch wel beledigd." Het rapport van het Fonds Podiumkunsten liegt er namelijk niet om.

Zo valt onder meer te lezen: "De commissie beoordeelt de betekenis voor de Nederlandse podiumkunstpraktijk als neutraal. Zij is van mening dat er geen sprake is van een bijzondere betekenis op inhoud, omdat de thema’s in het werk van Theater Gnaffel zich niet onderscheiden van het overige aanbod binnen de podiumkunsten."

"Wat acht jaar geleden heel goed was, doet er nu niet meer toe", aldus de ervaren poppenspeler.

Kwaliteit van de aanvraag

Van de in totaal 202 aanvragen in Nederland zijn er 78 goedgekeurd. Het overgrote deel van de gelukkigen zit in het westen van het land. "Dat is logisch, want daar zitten de meeste theatergroepen. De kwaliteit is er hier in het oosten echt wel, maar aan de kwaliteit van de subsidieaanvragen mankeert wel wat", zegt cultureel denker Jos van den Born.

Hol kan zich daar niet helemaal in vinden. "Wij zijn er echt maanden mee bezig geweest om heel zorgvuldig onze plannen op te schrijven. Maar je hebt ook een beperkt aantal woorden om het uit te leggen."

Toekomst

Hoe ziet Theater Gnaffel de toekomst zonder deze inkomstenbron? Tot de zomer van 2021 zijn ze bezig met een reprise van de voorstelling 'Oma, mag ik mijn pop terug?'. Daarna is het koffiedik kijken. "We gaan in ieder geval door met voorstellingen maken. Maar of Gnaffel dan blijft bestaan, dat weet ik niet", zegt Hol.

Definitief stoppen is geen optie, want de liefde is nog lang niet over. "Ik heb er nog wel zin in. Dit is mijn lust en mijn leven. Het is een prachtig vak."