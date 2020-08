Organisatoren studentenintroductie maken dankbaar gebruik van app om 'feesten' door te laten gaan

In Enschede begint op 19 augustus de Kick In. Volgens Sabine de Winter was de organisatie dit jaar 'een hele opgave'. "We hebben te maken met ruim tweeduizend studenten. En normaal staan die met z'n allen gezellig op het grote festivalterrein op de campus. Dit jaar hebben we dat anders moeten doen."

En die app helpt daarbij, want het is lastig om tweeduizend studenten tegelijk iets te laten doen zonder dat ze bij elkaar komen. "Via die app kunnen we online activiteiten die we verzorgen laten plaatsvinden. De studenten krijgen een account en via dat account zien ze alle activiteiten, zoals een livestream waaronder kan worden gechat."





Om de introductie toch een feest te maken, heeft de organisatie interactieve activiteiten bedacht. "Zo hebben we spelshows waarin ze dingen leren over het studentenleven, er is een online escaperoom en een game-toernooi. Ook is er een dagelijkse talkshow."



Fysiek

De Winter snapt dat het allemaal iets minder spannend is voor de studenten. "Gelukkig is de universiteit bezig met kijken wat er fysiek mogelijk is, zowel in het onderwijs als daarbuiten. We kregen de boodschap mee dat de campus heel erg ruim is, dus daar kunnen we gebruik van maken. We hebben dus wel fysieke programma-onderdelen. Dat is goed gelukt. Via een inschrijfsysteem gaan we bonnen verkopen waarmee je een tijdslot kunt reserveren voor die activiteiten. Dan weten we precies wie er op welke tijd waar was. Dan hebben we nooit teveel mensen."

Op die manier kunnen studenten toch tours over de campus en door de stad krijgen. "Ook gaan we barbecueën en kunnen de studenten workshops volgen bij de verenigingen."

Rotterdam

De organisatie van de introductieweken in Enschede is zich bewust van het beeld dat is ontstaan van studentenactiviteiten in tijden van corona. In Rotterdam zorgde dat namelijk voor een flinke toename van het aantal besmettingen.



"Ondanks dat het in Twente goed gaat, weten we wel dat er studenten uit heel Nederland hier naartoe komen. Dus we zijn er zeker van bewust dat dit gevolgen kan hebben. We zijn in overleg met de gemeente en veiligheidsregio en volgen gewoon hun advies op. We wachten gewoon rustig af. En als het verandert, gaan we daar op anticiperen. Daarom hebben we ook die online basis, dan hebben we altijd iets om op terug te vallen."