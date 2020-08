Wat vind jij: Als je echt mooie podiumkunsten wilt zien, moet je naar het westen van het land

Het Fonds Podiumkunsten kent geen enkele subsidie toe aan theatergroepen uit het oosten. Van de in totaal 202 aanvragen in Nederland zijn er 78 goedgekeurd en het overgrote deel van de gelukkigen zit in het westen van het land.

In totaal vroegen elf theatergroepen uit Oost-Nederland een subsidie aan. Bij zo'n aanvraag wordt er onder andere gelet op de kwaliteit van de podiumkunsten, of er publiek op de theatervoorstellingen afkomt en of het idee origineel is.

Amsterdam versus Oost-Nederland

Dat de meeste theatergroepen die subsidie hebben gekregen in het westen zitten, is volgens cultureel denker Jos van den Born uit Nijverdal niet zo gek. "Daar zitten de meeste theatergroepen en we moeten scherper kijken naar de kwaliteit van de aanvragen."

Maar SP-Kamerlid Frank Futselaar uit Zwolle denkt daar heel anders over. Volgens hem ligt het niet aan de kwaliteit van de aanvragen. "Nul aanvragen uit heel Oost-Nederland en 1 uit Noord-Nederland honoreren tegenover 43 uit Amsterdam kan ik echt niet redelijk vinden."

Wat vind jij? Worden we overgeslagen als het gaat om subsidies? Of komt het doordat er meer theatergroepen in het westen zitten die ook nog eens van betere kwaliteit zijn? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties.