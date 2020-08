Meldpunt Zorgbelang Overijssel: "Steeds meer ouderen melden dat ze het niet meer aankunnen"

In de maanden juni en juli zijn er minder meldingen binnengekomen bij het coronameldpunt van Zorgbelang Overijssel. Dat meldt de organisatie in een rapportage die over de afgelopen twee maanden is opgemaakt. In totaal kwamen 84 mails en telefoontjes binnen over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de coronacrisis. Steeds meer ouderen, die het thuis niet meer redden, melden zich.

"Veel signalen betreffen problemen die al bekend zijn. Nieuwe signalen betreffen steeds vaker de kwaliteit van leven en steeds minder de kwaliteit van zorg", schrijft Zorgbelang in de rapportage

Veel signalen gaan over de wisselende aanpak van instellingen omtrent alcoholflesjes, het dragen van handschoenen en schoonhouden van wachtkamers. “Mijn huisarts zegt dat hij handschoenen niet handig vindt, toen hij in mijn hals zocht naar verdikte

klieren", stelde een verbaasde melder.

Mondkapjes

Veel bellers en mailers vragen zich af waarom mondkapjes niet verplicht zijn in en om zorginstellingen. En dan niet alleen voor patiënten, hun begeleiders en bezoekers maar ook voor de medewerkers. “Mijn dokter luisterde met zijn stethoscoop naar mijn hart en kwam dus vlakbij zonder mondkapje. Daarna zat ie te kuchen. Als hij dat bij alle patiënten doet, kan hij makkelijk mensen besmetten", aldus een melder.

Ook blijkt uit de reacties die Zorgbelang Overijssel heeft gekregen dat het lang niet voor alle mensen duidelijk is waar je naar toe moet voor een test. De procedure rond het testen wordt gezien als traag en ouderwets. Bellen, lang aan de lijn wachten, pas over één of twee dagen getest kunnen worden, langer dan drie dagen wachten op de uitslag, zijn symptomen die de procedure niet geloofwaardig maken, constateert Zorgbelang Overijssel, dat pleit voor een adequate testprocedure juist vanwege het belang van de testen.

Steeds meer signalen betreffen ouderen, die het thuis niet meer aan kunnen, stelt Zorgbelang Overijssel. Eenzaamheid, depressiviteit, slecht eten, slechte persoonlijke verzorging zijn problemen die familieleden dwingen om na te denken over het aanvragen van thuiszorg, een verhuizing of zelfs verpleeghuiszorg, blijkt uit de reacties bij het meldpunt.

In quarantaine

Zorgbelang Overijssel pleit naar aanleiding van de binnengekomen meldingen voor helderheid over het belang van quarantaine en tips hoe je dat het best moet regelen. Uit reacties van mensen is volgens Zorgbelang Overijssel gebleken dat mensen die in quarantaine gaan dit te kort doen en toch maar weer gaan werken omdat ze zich fit voelen.

‘Ik voel me moedeloos’ is een uitspraak die de medewerkers van het meldpunt veel horen. Meldingen bij het meldpunt over ziekenhuizen gaan niet zozeer over de manier waarop het betreffende ziekenhuis omgaat met corona maar over de reguliere zorg. "De ziekenhuiszorg is weer opgestart. Toch worden er nog afspraken uitgesteld. Mensen wachten lang en zijn bezorgd over hun gezondheid. Diverse patiënten zoeken naar mogelijkheden om in een ander ziekenhuis geholpen te worden maar weten niet of dat kan en hoe dat moet", aldus Zorgbelang Overijssel.