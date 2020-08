OM eist taakstraf tegen Enschedese vechtsporttrainer voor betasten 17-jarige leerlinge

Voor de rechtbank in Almelo is een werkstraf van 180 uur en een maand voorwaardelijke celstraf geëist tegen een 32-jarige trainer van een Braziliaanse dans- en vechtsportvereniging in Enschede. De man zou eind 2018 een 17-jarige leerlinge betast hebben tijdens lessen.

De uit de Oekraïne afkomstige aangeefster was in haar geboorteland een fanatieke beoefenaar van de capoeira sport. Toen ze in 2018 naar Rotterdam ging om daar te studeren benaderde ze de internationaal bekende Enschedese trainer voor lessen. Voor de lessen reisde ze speciaal naar Enschede.

Daar werd ze volgens de officier van justitie meermaals betast door de 32-jarige. Dat zou zijn gebeurd na afloop van lessen in het gebouw van de vereniging maar ook tijdens lessen bij de trainer thuis.

Meer meldingen na aangifte

Na de aangifte van de Oekraïense waren er meer oud-leerlingen die aangaven onzedelijk betast te zijn geweest door de trainer. Geen van hen wilde aangifte doen. De trainer werd meteen na de aangifte op non-actief gezet en is inmiddels uit de capoeira-wereld gezet.

Bandopname

Een collega-trainer nam stiekem een aantal gesprekken die hij met de 32-jarige had op. In de gesprekken zegt de trainer dat hij fout was en smeekt om vergiffenis. Ook zegt de trainer dat hij nooit een seksuele relatie met het meisje had. Opvallend is dat de vrouw van de 32-jarige na het horen van de opgenomen gesprekken om een scheiding vroeg.



Voor de officier van justitie zijn de bandopnamen het bewijs dat de trainer te ver ging. Dat de man zelf ontkent, doet er wat haar betreft niet toe. De advocaat van de trainer wees de rechter erop dat zijn cliënt in het opgenomen gesprek ook duidelijk aangeeft dat hij niets had gedaan.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.