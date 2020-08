75 jaar na atoombommen op Japan: 'Blijven herdenken, want dit was zo vernietigend'

Cobi Noordhoff van de Ambassade van Vrede in Almelo vindt het belangrijk dat we blijven herdenken, ook al hebben we al zoveel herdacht dit jaar: "Door corona moest het allemaal anders, dus ik ben blij dat we dit met inachtneming van alle regels kunnen doen. En deze bombardementen zijn zo groot en bepalend voor de wereld geweest".

Japanse legende

In Zwolle, Enschede en Almelo worden gevouwen kraanvogels uitgedeeld. De kraanvogel is het symbool van de anti-kernwapenbeweging. Het vindt zijn oorsprong in het verhaal van Sadako Sasaki, die twee jaar oud was toen de bom op Hiroshima viel. Negen jaar later werd er - zoals bij meer overlevenden van de atoombom - leukemie bij haar geconstateerd, waardoor ze in het ziekenhuis kwam te liggen.

Met een Japanse legende in het achterhoofd, die vertelt dat iedereen die duizend kraanvogels vouwt een wens mag doen, begon ze in bed haar herstelwens te vouwen. In veertien maanden tijd vouwde Sadako 1.300 kraanvogels, tot ze op elfjarige leeftijd overleed aan de gevolgen van haar ziekte.

Veel slachtoffers

Niet alleen Sadako Sasaki was slachtoffer, de gevolgen van dit nieuwe wapen waren gruwelijk: direct na de bombardementen kwamen er meer dan 200.000 mensen om het leven. Ook 75 jaar na dato ondervinden overlevenden en nabestaanden nog altijd de ernstige en dodelijke gevolgen van deze atoombommen.

Nog steeds slachtoffers (Foto: RTV Oost)

Vernietigend

Burgemeester van Almelo Arjen Gerritsen opende vanmiddag in de bibliotheek een tentoonstelling met vijftien grote foto’s van de bombardementen. Gerritsen kreeg zo'n papieren kraanvogel overhandigd: "Het is natuurlijk een gebeurtenis die impact gehad heeft op de hele mensheid. Het was het begin van de wapenwedloop waar we nog steeds inzitten en die gebeurtenis op 6 augustus 1945 heeft ook laten zien hoe vernietigend atoomwapens kunnen zijn".

Tentoonstelling (Foto: RTV Oost)

Speciale gast in Almelo is Miwa Tamamoto, zij heeft een speciaal vuur bij zich: "Ik heb hier de vlam van hoop en ga burgemeester Gerritsen vragen om een wens toe te voegen aan deze vlam".

De tentoonstelling is tijdens openingstijden van de bibliotheek vanaf 7 augustus te bezichtigen tot 14 september.