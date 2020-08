Oud-wethouder Enschede over explosie Beiroet: 'Vooral de ramp na de ramp is zwaar'

"In Enschede zijn minder doden en gewonden gevallen, maar de impact op de mensen in zo'n stad is vergelijkbaar", zo beschrijft hij.

Het is nog onduidelijk hoeveel doden er in Beiroet gevallen zijn omdat er nog steeds gezocht wordt naar slachtoffers. Op dit moment staat vast dat er zeker honderd doden en vierduizend gewonden zijn. In Enschede waren na de vuurwerkexplosie op 13 mei 2000 23 dodelijke slachtoffers te betreuren en tegen de duizend gewonden.

Andere samenleving

"De Nederlands samenleving is natuurlijk een totaal andere dan de Libanese", zegt Goudt vanuit zijn woning in Enschede. "Wij leven in een relatief veilige samenleving waar Libanon lange tijd van burgeroorlog naar burgeroorlog is gegaan. En wij kregen in Enschede meteen diverse rampendeskundigen onze kant op gestuurd waar we veel advies van kregen. Maar helemaal goed kan je het nooit doen."

De explosie gisteravond in Beiroet is ontstaan doordat zo'n 2750 ton ammoniumnitraat is ontploft. Een stof die gebruikt wordt om kunstmest mee te maken, maar ook als explosief gebruikt wordt. Hoe die stof vlam heeft gevat is nog onduidelijk. Ook de oorzaak van de Vuurwerkramp in Enschede is nog steeds niet bekend, daar ontplofte 900 kilo vuurwerk bij het bedrijf SE Fireworks in de wijk Roombeek.

Leed niet te compenseren

Na de Vuurwerkramp waren er volgens Goudt drie soorten leed te onderscheiden: "Allereerst natuurlijk de overledenen en het leed wat dat veroorzaakt bij de nabestaanden. Daarnaast natuurlijk de vele gewonden, bijna duizend in Enschede."

"Daarna heb je te maken met de gevolgen van zo'n ramp, eigenlijk een ramp na een ramp. Mensen zijn hun huis kwijt, huizen die er nog wel staan maar die toen bleven bewegen. Al deze soorten leed moeten gecompenseerd worden en dat is heel moeilijk.”

Leed zonder einde

Goudt vond het lastig dat er vanuit de regering grote beloftes gedaan zijn: "Premier Wim Kok zei dat alles gecompenseerd zou worden, maar dat lukt gewoon niet. Niet iedereen kon terug naar de weer opgebouwde wijk Roombeek, er kwamen minder huizen terug."

"We hebben geprobeerd al het leed te verzachten maar dat lukt nooit helemaal. En de hulpverlening, zowel medisch op het moment zelf als de psychische hulpverlening achteraf, schiet toch altijd tekort. Nu twintig jaar later hebben mensen nog steeds last van de ramp in 2000.”

In 2010 heeft RTV Oost teruggeblikt op de Vuurwerkramp. Kijk de documentaire hieronder terug: