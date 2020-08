Volkstuinen populair in Overijssel: wachttijd voor eigen stukje grond soms wel twee jaar

Theo de Kogel in zijn moestuin in Zwolle (Foto: RTV Oost/Oene Loonstra)

Volkstuinencomplexen in Overijssel kennen lange wachttijden. Wie zelf aan de slag wil met bloemkool, boontjes, boerenkool of bloemen moet soms wel tot twee jaar wachten. In Zwolle bijvoorbeeld, bij Tuinvereniging Ons Genoegen. "Misschien moet de gemeente maar eens kijken naar een extra volkstuinencomplex", oppert bestuurslid Theo de Kogel.

De populariteit van volkstuinen groeide al wat langer, maar door de corona-uitbraak is dat zeker niet minder geworden, merkt De Kogel. Zijn vereniging zag de wachtlijsten met daarop mensen die ook een tuintje willen beginnen alleen maar groeien. "Het is een mooie vorm van vrijetijdsbesteding", legt De Kogel uit.

Oude mannen

De Zwollenaar weet heel goed dat wat nu is later ook weer minder kan worden. "Het zijn natuurlijk ook trends", legt hij uit. "Enkele jaren geleden was het een stuk minder populair, dachten mensen ook alleen maar dat het ging om oude mannen die boerenkool kweekten." Tegenwoordig is dat wel anders, worden er bijvoorbeeld ook bloemen gekweekt in volkstuinen.

In coronatijd is dat dus niet minder geworden. "Het is de ideale manier om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dat gaat bijna vanzelf. Natuurlijk hebben we wel wat maatregelen moeten nemen. Zoals het afsluiten van de toiletten en mensen duidelijk moeten maken dat ze niet bij elkaar in de tuin moeten komen. "

Diepvries vol groenten

Eén ding benadrukt De Kogel wel. Een moestuin hoef je niet op te zetten om geld te verdienen. Zo'n tuintje kost ongeveer 150 euro per jaar. "Dat kan uit, onze diepvries ligt al helemaal vol met groenten die we later kunnen opeten." Maar veel geld bespaar je daar niet mee. "Op de markt is groente ook goedkoop, het is vooral een fijne vrijetijdsbesteding."

En dat willen veel mensen want een rondgang door de provincie leert dat de wachttijd bij een volkstuinencomplex in een Deventer een jaar bedraagt, in Dalfsen een half jaar en Kampen twee maanden. Geduld is dus niet alleen nodig bij het wachten tot de groente opkomt, wie aan de slag wil met een moestuin zal ook nog even moeten wachten.