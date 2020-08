Gezin uit Nieuwleusen geëvacueerd na brand bij camping in Frankrijk: "We zagen de gloed van de vlammen"

In plaats van in de auto op weg naar huis, vond de familie Oostindiën uit Nieuwleusen zich vanmorgen terug in een sporthal. Daar waren ze opgevangen nadat ze gisteravond laat - samen met honderden andere campinggasten - in allerijl hun camping moesten verlaten vanwege brandgevaar. Drie Franse campings aan de Middellandse Zee ten westen van Marseille werden ontruimd vanwege een felle bosbrand in de omgeving.

Gistermiddag had de familie Oostindiën nog even gewandeld in de omgeving van de camping, vertelt Berlinda Oostindiën. Toen was er nog weinig aan de hand geweest. Ja, ze hadden wel rook gezien maar er was nog geen reden geweest om actie te ondernemen.

Blusvliegtuigen

"Omdat we de volgende dag zouden vertrekken, besloten we toch maar alvast in te pakken, maar toen we wilden wegrijden kwam de brandweer de camping al op en mocht niemand meer vertrekken." Op dat moment is het vooral nog spannend, aldus Oostindiën. "Er kwamen blusvliegtuigen over, dat vond mijn zoontje wel mooi, natuurlijk."

De situatie later op de avond beschrijft de Nieuwleusense als 'beangstigend'. Campinggasten zijn naar een strandje gedirigeerd waar ze moeten wachten. Vanwege de rookontwikkeling moesten ze korte tijd later verkassen naar een ander strandje. "We hadden alleen maar de meest noodzakelijke dingen meegenomen. Dat zijn dan onze telefoons en de kleren die we aanhadden. Gelukkig hebben we ook een lader mee."

Het zoontje van Oostindiën is in de haast vergeten zijn shirt aan te trekken en kreeg van een andere vrouw een handdoek waarmee hij zich warm kon houden. "Het werd steeds donkerder, we zagen de gloed van de vlammen."

Uiteindelijk komt het gezin Oostindiën terecht in een sporthal waar ze de nacht doorbrengen. "De kinderen hadden uiteindelijk een stretcher. Ik heb bij mijn dochter geslapen en mijn man lag op de harde grond." Nu is het vooral wachten op wat komen gaat. "We hebben geen idee of de brand ook onze camping heeft bereikt", zegt Oostindiën. "We hoorden van een Franse vrouw dat de campings onaangetast waren gebleven, maar later hoorden we weer dat er wel brand was geweest. Er is nog veel onduidelijk."

Lange dag

Het gezin uit Nieuwleusen wacht nu vooral op het moment dat ze hun auto en spullen van de camping kunnen halen, als die tenminste niet in brand zijn gevlogen. "Het sein brandmeester moet eerst worden afgegeven. Het is wat dat betreft best nog wel een lange dag. We zitten nog wel in onzekerheid omdat we niet weten wat straks aantreffen."

Over enkele uren komen er bussen en wordt het gezin weer afgezet aan het strand waar ze vannacht ook zijn geweest. De camping is waarschijnlijk gespaard gebleven, maar helemaal zeker is dat nog niet.

Het is een vakantie om nooit meer te vergeten op deze manier. "Absoluut niet, maar liever niet op deze manier. We laten het over ons heen komen en we zien het wel."