Filmheld Blue Lagoon reageert enthousiast op foto Twentse fotografe: 'Dit geloof je toch niet!?'

Ze heeft vannacht amper een oog dichtgedaan, zegt ze. Een rechtstreeks gevolg van een overdosis adrenaline. "Pas halverwege de nacht ben ik in slaap gedommeld."

Kats verliefd

Ze kreeg die adrenalinestoot nadat er een mailtje in haar digitale brievenbus rolde. "Toen ik die naam zag staan en de tekst las, ging ik er vanuit dat ik in de maling werd genomen. Maar mijn oudste zoon Luuk speurde meteen het internet af en ontdekte dat hij het toch echt was. Ik heb Christopher een mailtje gestuurd en hij antwoordde: 'Yes, it's really me'. Luuk zat net met wat vrienden en vriendinnen te chillen. Toen ik spontaan een dansje deed, geneerde hij zich. Zei dat ik een wijntje had gehad. Maar dat was niet zo, haha. Dit geloof je toch niet...!? Ik was destijds kats verliefd op hem."

'Stiekem leuker dan award'

Recent nog kwam de Deurningse fotografe in het nieuws omdat ze een award won tijdens een prestigieuze fotowedstrijd. Terwijl het nota bene de eerste keer was dat ze aan een fotowedstrijd deelnam. "Dat vond ik al heel eervol, maar stiekem vind ik dit misschien nog wel leuker."

Vooral ook omdat de intussen zestig lentes tellende Christopher Atkins ooit haar filmheld was. "Samen met Patrick Swayze destijds. Mijn kinderen zegt The Blue Lagoon natuurlijk helemaal niets. Ik moest ze uitleggen dat dat een van dé grote films uit mijn jeugd was."

Dubbelganger

Het was die andere grote Hollywood-ster Brooke Shields, die begin jaren tachtig in de armen lag van Christopher Atkins. "Mijn zoon Job houdt er eigenlijk niet zo van om als model voor mij te fungeren, maar af en toe poseert hij toch voor mijn lens. En als ik die foto's dan post op de sociale media kreeg ik steevast een aantal reacties binnen dat hij zo lijkt op die jongen van The Blue Lagoon."

Juiste licht

Wat haar inspireerde om een bepaalde scene uit de film na te bootsen. "Ik had al een locatie uitgezocht. Het was alleen nog even afwachten op het juiste licht. Na twee of drie avonden poolshoogte te hebben genomen, was het licht goed en heb ik de foto gemaakt. Mijn zoon Job, samen met Malene, een jonge vrouw van achttien jaar ook gewoon hier uit Deurningen. Zij is een stukje ouder en Job moest op een krukje staan, maar het resultaat was precies wat ik voor ogen had."





Job (12), samen met Malene, poserend als in de filmhit The Blue Lagoon (Foto: Mireille Droste / Mireille Droste Photography)

Regen aan reacties

Nadat ze de foto postte op Instagram en Facebook regende het reacties. "Ik weet nog steeds niet hoe, maar Christopher mailde dat hij de foto toegestuurd had gekregen en onder de indruk was van het resultaat. Noemde me zelfs een 'waanzinnige fotografe'. Zei ook nog dat hij pas nog in Nederland was geweest. Op bezoek bij ene Conny. Op internet zag ik later dat hij inderdaad begin dit jaar bij Conny Breukhoven op bezoek was."





Filmheld Christopher Atkins is onder de indruk van het werk van de Twentse fotografe Mireille Droste (Foto: RTV OOST)

Ook liet Atkins nog weten dat hij de foto's van Job had doorgestuurd naar zijn producer. "Job houdt er niet zo van om te poseren, maar is nu toch ook wel trots. Mijn kinderen blijven vanzelfsprekend nuchtere Tukkers, maar ze vinden dit alle drie hartstikke leuk voor mij."

Oog in oog?

De Twentse fotografe en de Hollywood-filmster hebben intussen al enkele mailtjes met elkaar gewisseld. "Hij zei dat - als hij weer in Nederland is - zich graag door mij laat fotograferen." Ze weet nu al dat ze nerveus zal zijn, oog in oog straks met haar jeugdidool. "Maar uiteraard doe ik dat. Zo'n kans krijg je maar één keer."