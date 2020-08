Traditionele zeilwedstrijd in Giethoorn ging wél door: 'Officieuze WK voor punterzeilers'

Zo'n 75 echte zeilpunters kwamen vandaag aan de start voor de jaarlijkse Dag Der Dagen. Iets minder dan vorig jaar, maar meer dan genoeg voor een bijzonder zeilfestijn, zegt organisator Joost Visscher: "Dit is eigenlijk het officieuze WK voor punterzeilers. Zo'n wedstrijd zie je nergens".

Coronaproof

Het was een tijd onzeker of de wedstrijd wel door kon gaan vanwege de coronamaatregelen. Maar op het water is het niet moeilijk om afstand te houden. De regels zijn wel iets anders dan in voorgaande jaren, zo starten niet alle boten tegelijk en mogen er maar twee mensen in een punter zitten.

De punterzeilers missen vooral het feestje na afloop: "Dat is voor deelnemers vaak wel het hoogtepunt", zegt Visscher. "Maar nu gaat het meer om de wedstrijd, we maken er echt een sportieve strijd van. En gelukkig wil iedereen daar ook graag aan meedoen. Het feestje houden we dit jaar online."

Varend erfgoed

Al honderden jaren varen er punters in de Wieden, praktische houten werkbootjes waarmee je kunt zeilen, roeien of punteren. De oudste punter die meedoet is bijna honderd jaar oud. Nog steeds worden er echte eikenhouten punters gebouwd, hoewel er ook polyester punters rondvaren.



Giethoorn kent nog twee punterwerven. Voor punterbouwer Jan Schreur is deze wedstrijd belangrijk om aandacht te houden voor het bijzondere varende erfgoed hier: "Dit zijn de boten waar onze ouders en voorouders al mee gewerkt hebben. Dit mag niet verloren gaan, het is heel belangrijk dat de punters in de vaart blijven en dit helpt daar zeker bij."