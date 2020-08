BBC in Wijthmen: Boeren Business Club, een sponsorgroep voor de voetbalvereniging

Voetbalvereniging Wijthmen beschikt sinds deze week over een opvallende nieuwe sponsorgroep, die bestaat uit 31 boeren. En bijkomend voordeel: de boer komt ook eens positief in het nieuws.

De Wijthmense boeren hebben zich verenigd in de de Boeren Business Club. Vanavond was de informele oprichting en het eerste voorlopige wapenfeit: een reclamebord langs het hoofdveld van Sportpark De Elshof. En niet de minsten zullen het bord zien, want deze zomer traint PEC Zwolle op de velden in Wijthmen.

Positiever

Boeren komen vooral in het nieuws tijdens demonstraties en acties, daarom vond Rens van Gurp, met Marcel Poppe de drijvende kracht achter de de Boeren Business Club, wat positieve aandacht van en door de boer wel op z'n plaats: "Boerenbedrijven zijn ook bedrijven, dachten we. Waarom zouden die hun plaatselijke clubje niet sponsoren?"

Van Gurp zegt aangenaam verrast te zijn door de grote animo onder de plaatselijke boeren. "Want Wijthmen is een kleine buurtschap. Natuurlijk zijn we begonnen met een paar agrarische aanhangers van onze club. Hadden we meteen beet. Maar we kregen al snel onverwacht veel bijval en de groep groeide snel."

Ook leuke dingen

Het zal wellicht niet blijven bij de plaatsing van een reclamebord langs het veld. Van Gurp: "De groep heeft een omvang gekregen die het interessant maakt uit te zoeken of we er nog iets meer mee kunnen. Gewoon, leuke of interessante dingen organiseren om het gevoel van onderlinge verbinding nog verder te versterken. Maar dat moeten we eerst maar eens polsen bij de leden van de Boeren Business Club".

Anton is boer en ook lid geworden van de Boeren Business Club: "Mooi initiatief dit en leuk om de club te steunen". Collega Falco is met zijn 26 jaar een van de jongere boeren: "Als ik tijd heb kom ik ook wedstrijden kijken en anders is het goed om de club te steunen. Als kind heb ik hier ook gevoetbald".