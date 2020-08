Bewoners karakteristieke volksbuurt Haaksbergen willen van geen wijken weten: protestlied over wijk

Nederland maakt zich op voor CO2-neutraal wonen. En voor in totaal 49 woningen in Haaksbergen betekent dat dat het te duur is om ze aan te passen. Vandaar dat uiterlijk 2023 de sloperskogel wacht, zo meldde RTV Oost onlangs.

'Niet weg uit Haaksbergen'

Tegelijk is er echter nog altijd geen vervangende woonruimte voor de bewoners van Het Zwarteland. "We hebben al te horen gekregen dat we hier dus weg moeten, terwijl we nog niet eens weten waar naartoe", aldus Harrie te Wierik. En vooral dat laatste stuit de Zwartelanders tegen de borst. "We willen helemaal niet verhuizen. En al helemáál niet naar Enschede of Losser."

Volgens Te Wierik houdt de corporatie nog wel een woonwensenonderzoek onder de Zwartelanders. "Maar dat volgt pas nadat de boel al gesloopt is. Dat lijkt ons de verkeerde volgorde."

Opstand

Meerdere bewoners hebben al aangekondigd desnoods in protest te komen. Harrie te Wierik pakt het als beroepsmuzikant op zijn eigen manier aan. Hij schreef een nummer. Daarin stelt hij onder meer vast dat de huisjes misschien niet moeders mooiste meer zijn. "Maar dat is deur de leeftied niet zo raar", zingt hij in het Twents dialect.





Hij benadrukt echter hoe fijn het wonen is in Het Zwarteland. "Hier wonen mensen van diverse pluimage. Gezinnen met kinderen, alleenstaanden, samenwonenden."



Harrie te Wierik in de studio achter zijn woning aan Het Zwarteland (Foto: RTV Oost/Oene Loonstra)

De bewoners zijn vooral tevreden met hun eigen tuintjes. Dat maakt het immers mogelijk om hobby's uit te oefenen. "Je hebt hier van oudsher veel duivenmelkers. Of mensen die gewoon schik hebben om hun tuintje te onderhouden. Zelf heb ik een muziekstudiootje achter mijn huis. Het is hier leven en laten leven."

'Laten ons niet wegjagen'

Te Wierik legt momenteel de laatste hand aan het protestlied. Pretenties om er de hitlijsten mee te bestormen, koestert hij overigens niet. "Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. In mijn nummer wil ik vooral benadrukken hoe prettig wonen het hier is. Maar in de eerste plaats wil ik een geluid laten horen richting woningbouwvereniging Domijn dat we helemaal niet willen verhuizen. En dat we ons hier niet zomaar zullen laten wegjagen."