Vitens kijkt vooruit naar droge periode: 'We zijn op alle scenario's voorbereid'

Met temperaturen die in de loop van deze week oplopen tot ruim boven de dertig graden zal ook het waterverbruik weer flink toenemen. Vitens zegt op alle scenario's voorbereid te zijn. Toch klinkt ook nu de waarschuwing die we enkele weken geleden ook al hoorden bij hoge temperaturen: doe zuinig met water.

Er lijkt geen ontkomen aan: na de matige laatste weken zitten we nu in een flinke periode met prachtig weer en warme temperaturen. "Er komt een spannende week aan", zegt Vitens-directeur Marike Bonhhof.

Die spanning is onder meer een gevolg van de coronacrisis. "Veel mensen blijven thuis, maar we hebben ook weer minder buitenlandse toeristen in Nederland. We hebben dit jaar wat minder zicht op hoe dat uitpakt in het verbruik."

Extreme scenario's

Dat betekent dat Vitens is voorbereid op alle extreme scenario's, ook als er veel water gebruikt gaat worden. "De ervaring van de afgelopen zomers met mooi weer is dat droogte leidt tot een enorme piekbelasting van ons net. Het is heel verstandig om wijs met water om te gaan, zeker in droge periodes."

Diezelfde waarschuwing gaat ook uit naar de boeren en het bedrijfsleven. "Maar huishoudens zijn nog altijd de grootste verbruikers van het drinkwater, ook bij Vitens. Iedereen kan echt zijn eigen steentje bijdragen."