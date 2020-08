Het wordt bloedjeheet: RIVM haalt hitteplan uit de kast

Het hitteplan dient als bescherming voor kwetsbare groepen mensen, voor wie het warme weer risico's met zich meebrengt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, bewoners van verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement. Zij moeten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting.

Tijdens de hitte van de komende dagen is het advies om voldoende te drinken en dunne kleding te dragen die bescherming biedt tegen verbranding door de zon. Zoek daarnaast de schaduw op, smeer je goed in en beperk lichamelijke inspanning in de middag en vroege avond.



Hittegolf

Vandaag steeg de temperatuur in Overijssel al tot zo'n 28 graden. Morgen tikken we de 30, waarna de waarden op vrijdag, zaterdag én zondag waarschijnlijk stijgen naar zo'n 34 graden. Daarmee is de kans op de eerste hittegolf van het jaar zeer groot.

Van een hittegolf is sprake bij minimaal vijf zomerse dagen (25 graden of hoger), waarvan minimaal drie tropisch (30 graden of hoger). Ook na het weekend blijft het heet, mogelijk houdt de naderende hittegolf zelfs aan tot het weekend van 15 en 16 augustus.

Smog

Het Nationaal hitteplan geldt voor het hele land, evenals een smogwaarschuwing. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.