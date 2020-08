Gezin uit Nieuwleusen heeft spullen terug na brand op Franse camping en is onderweg naar huis

De familie Oostindiën uit Nieuwleusen kan opgelucht ademhalen. Na een bosbrand in de buurt van een Franse camping verkeerde het gezin 24 uur in onzekerheid. Vanavond bleken hun auto en andere spullen onbeschadigd, en inmiddels zijn vader, moeder en de twee kinderen op de weg terug naar Nieuwleusen.

Gistermiddag, op de laatste dag van hun vakantie aan de Middellandse Zee, in de buurt van Marseille, was er nog niets aan de hand voor de familie Oostindiën. Het gezin had gewandeld en wilde zich voorbereiden op de terugreis naar Nederland.

Totdat ze laat op de avond halsoverkop hun camping moesten verlaten vanwege brandgevaar. Net als twee andere campings in de omgeving moest die van de familie Oostindiën ontruimd worden in verband met een felle bosbrand in de omgeving.

Nacht in sporthal

De campinggasten werden gedirigeerd naar een strandje waar ze moesten wachten. Lang duurde dat niet, want vanwege de rookontwikkeling moesten ze niet veel later verkassen naar een ander strandje. Uiteindelijk werden ze opgevangen in een sporthal, waar de nacht doorgebracht moest worden.

Al die tijd verkeerde de familie Oostindiën in onzekerheid over de auto en de andere spullen op de camping. "We hebben geen idee of de brand ook onze camping heeft bereikt", zei moeder Berlinda vanochtend nog. Vanavond kwam er duidelijkheid. De brand had de camping waar het gezin verbleef niet bereikt en alle spullen bleken nog intact.

Opgelucht

Het gezin laat weten opgelucht te zijn met de afloop van het verhaal. Vanavond heeft het viertal de spullen ingepakt en is het begonnen aan de terugreis naar Nederland. Naar verwachting komt het gezin morgenochtend aan in Nieuwleusen.