Stegeman tevreden na eerste overwinning PEC: "AZ is Champions League-niveau"

"We zijn blij dat we gewonnen hebben, dat is altijd prettig. Maar we zijn pas in de tweede week, dan kijk je vooral naar de dingen die we met elkaar aan het trainen zijn. Wat doen we bij balbezit? Wat bij balverlies? Daar steken we op de trainingen heel veel energie in en daarin worden we ook steeds beter", steekt Stegeman van wal na afloop van de oefenpot in het Gelderse Epe.

Champions League-niveau

In de tweede helft kwam PEC beter in de wedstrijd. "AZ is Champions League-niveau. We hadden het de eerste helft best moeilijk. Na de rust was het spel van ons beter verzorgd en kwamen we er beter door. We hebben niet heel veel kansen weggegeven. Dat je dan wint is mooi."

"Dat vinden de jongens fijn, dat vindt de trainer fijn, maar dat vind ik uiteindelijk op dit moment niet het allerbelangrijkste. We moeten goed worden in de manier waarop we het willen met elkaar. Dat heb ik vanavond, onder maximale weerstand, redelijk teruggezien", vervolgt Stegeman.

Trainingsarbeid

Zian Flemming tekende op fraaie wijze voor het enige doelpunt. Tot tevredenheid van Stegeman. "Zo hebben we veel getraind. Hij maakt hem geweldig af. Maar dat zat hem ook gewoon in het voortraject. Het was een mooie goal om te zien. De trainingsarbeid levert dan wat op", besluit Stegeman tevreden.