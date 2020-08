Staphorst: ga niet met auto naar natuurgebied De Zwarte Dennen

In het verleden kwam het voor dat er in beide bermen langs de Vijverweg werd geparkeerd. Hierdoor konden hulpdiensten er niet meer door komen. Parkeren in de berm langs de Vijverweg en de aanliggende zandpaden is verboden. Fietsen en wandelen blijft mogelijk in het bosgebied.

'Blijf je aan regels houden'

Burgemeester Gerrit Jan Kok van Staphorst hoopt dat bezoekers ook rekening houden met de coronamaatregelen. "Het coronavirus is nog niet weg. Daarom moeten we ons - voor onze eigen veiligheid en die van anderen - aan de regels blijven houden."



"Dat betekent drukte vermijden en anderhalve meter afstand naar elkaar houden, ook nu", aldus Kok. "Ook in de buitenlucht. Als we deze kleine beperking in acht nemen, valt er veel te genieten in onze gemeente en in dit prachtige natuurgebied. Wandelend of fietsend is dat prima, maar ga niet met zijn allen met de auto naar de zwemplas."