Weer helemaal hip: Holten krijgt een drive-inbioscoop

In 2015 was er een drive-in bioscoop op het Van Heekplein in Enschede (Foto: RTV Oost)

Het Kulturhus in Holten had al langer plannen voor de drive-inbioscoop. De coronacrisis bracht het plan in een stroomversnelling. "We hadden heel veel kaartjes voor 'De Beentjes van Sint Hildegard' verkocht. De film met Herman Finkers in de hoofdrol zou dit voorjaar draaien in het Kulturhus", vertelt manager Jeroen de Kok. "Die filmavonden gingen vanwege corona allemaal niet door. Toen dachten we weer na over het plan voor een drive-in bioscoop."

Gemeente en Veiligheidsregio positief

Omdat er in eerste instantie tot eind augustus geen evenementen mochten plaatsvinden, verdween het idee weer in de ijskast. "Toen er uiteindelijk toch meer mocht deze zomer hebben we het plan verder uitgewerkt. Dat was best ingewikkeld, maar de gemeente en de Veiligheidsregio zijn positief."

De film wordt vertoond van 2 tot en met 5 september. Bezoekers moeten zich wel aan coronaregels houden, zoals zoveel mogelijk in de auto blijven. De inzittenden moeten ook tot hetzelfde huishouden behoren. De film heeft geen pauze en toiletbezoek moet bij voorkeur thuis gebeuren. De plaatselijke bakker regelt hapjesboxen voor in de auto en aan mensen zonder auto is ook gedacht. Zij kunnen een ToekToek huren, een elektrisch golfkarretje.

Eventueel vijfde bioscoopavond

De Kok verwacht veel van de drive-inavonden, die allemaal om half negen beginnen. "Als de zon net achter de beuken aan de Beukenlaan verdwijnt", zegt De Kok. "We merken nu al dat er veel vraag is naar kaartjes. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we er nog een vijfde avond aan vastplakken."

Geluidsoverlast hoeven de inwoners van Holten niet te verwachten, want er komen geen grote speakers bij het beeldscherm te staan. "We krijgen een speciale FM-frequentie, zodat iedereen daarop kan afstemmen in de auto. Inwoners van Holten kunnen wel meeluisteren via die FM-frequentie, maar ik denk dat de beleving dan wel een stuk minder is", lacht De Kok.