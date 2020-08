Buurtbewoners voelen zich niet meer veilig na nieuwste incident in Stadshagen

Het zoveelste incident in de Zwolse wijk Stadshagen, de autobrand van vannacht . De buurt wordt regelmatig opgeschrikt door autobranden en schietpartijen en daardoor voelen zich niet meer veilig. Dat zeggen ze in gesprek met RTV Oost.

De rust in de wijk lijkt te zijn wedergekeerd na de autobrand van vannacht, maar toch zit de schrik er nog goed in bij buurtbewoners. Een van hen heeft deze ochtend bezoek van de woningbouwvereniging. De vrouw is compleet overstuur door de brand.

Een andere buurman vertelt dat hij snel, in pyjama, de auto van zijn dochter in een andere straat gezet. "Ik werd wakker van het lawaai en de rook." Ook andere buren hebben dit snel gedaan. Sommigen van hen zeggen dat ze direct aan afgelopen kerst moesten denken, toen er ook al een auto in lichterlaaie stond.

Zwolse onderwereldoorlog

Het is in het najaar van 2019 regelmatig raak geweest in de buurt. Zo werd drugscrimineel Idris M. in september in de Van Disselstraat beschoten met tientallen kogels uit een automatisch wapen.

In november was er een aantal autobranden in Stadshagen. De diverse incidenten houden verband met een Zwolse onderwereldoorlog. Buurtbewoners wijzen ook na de brand van vannacht naar drugscriminaliteit in de wijk.