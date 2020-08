Menig is ondanks 'punishment' uit het verleden blij met hereniging Ron Jans: "Ik wil gewoon weer knallen"

Toch liep Menig deze week nog apart van de groep tijdens de afsluitende partij tijdens het trainingskamp in De Lutte. "Ik heb niet echt meer pijn", stelt hij iedereen gerust. "Ik had wat dingen gemist, dus ik moest nog wat inhalen, maar ik voel me goed", zegt de aanvaller die vorig seizoen voor de coronapauze een goed slot van het seizoen kende bij FC Twente.

Hereniging

Net als Wout Brama werkte ook Queensy Menig met trainer Ron Jan bij PEC Zwolle. En dat ging niet elke week in dezelfde harmonie. Menig werd zelfs even uit het veld gehaald, maar bewaart bovenal ook goede herinneringen aan de samenwerking met Jans en is blij met de hereniging. "We kennen elkaar goed. Toen ik negentien was, kwam ik bij Zwolle. Ik heb twee jaar goed onder hem gewerkt", zegt Menig.

Punishment

Toch liet trainer Ron Jans hem in die periode uit de opstelling ondanks zijn goede vorm. "We kiezen voor de neuzen die de juiste kant op staan", zei Jans toentertijd.

Clubtopscorer

"Er was iets voorgevallen tussen mij en Youness (Mokhtar red.) en hij vond dat we een punishment verdiende", zegt Menig nu met een glimlach over dat incident. "Het kwam toen niet echt in de media, het bleef binnen de club. Maar voor nu zand erover. Ik was op dat moment niet blij met hem. Maar uiteindelijk hebben we het hele jaar goed gewerkt. We hadden echt een goed jaar en ik had goede cijfers; ik werd zelfs clubtopscorer", weet Menig nog.

Druk in de aanval

Door het aantrekken van Václav Cerný, Alexander Jeremejeff en Lazaros Lamprou wordt het al wat drukken in de voorhoede. En technisch directeur Jan Streuer heeft ook al aangegeven dat er nog altijd een plekje is voor Eljero Elia. "Haha, het is zijn keuze of hij er nog iemand bij gaat halen", zegt Menig. "Ik moet gewoon fit blijven en dan komt de rest."