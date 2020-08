Alternatieve locatie, minder bezoekers en hoge temperaturen: de Zwolse Zomerkermis is begonnen

Het was nog even spannend of het hele feest wel door kon gaan. De gemeente Zwolle, de vaste organisator van de zomerkermis, besloot dit jaar over te slaan. Maar door de versoepelingen die vanaf 1 juli ingingen, bleek er toch meer mogelijk. "De exploitanten hebben zelf gelijk de handschoen opgepakt en een vergunningaanvraag ingediend", aldus Jeanette Santing, evenementencoördinator van de gemeente Zwolle.

Voorwaarden

Maar er moest wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Meer ruimte, minder bezoekers en veel desinfecteren. Toch ziet Santing de nieuwe locatie wel zitten. "Als je hier rondkijkt, is het ruim genoeg. Het ligt vooral aan het gedrag van het publiek dat komt." Maximaal duizend mensen zijn toegestaan op het park. Door actief te tellen bij alle in- en uitgangen moet dat aantal gehandhaafd worden.

"In eerste instantie dachten we dat het helemaal niet door kon gaan, maar er zijn toch een hoop gemeentes die ons in het leven willen houden", zegt kermisexploitant Job de Voer. "Gemeentes weten ook dat kinderen toch iets willen en anders gaan ze ondeugende dingen doen. Want ze willen er toch uit."

Polsbandjes

Jongeren onder de 18 jaar krijgen een geel polsbandje omdat zij onderling geen afstand hoeven te houden. Maar wel ten opzichte van bezoekers die niet zo'n bandje dragen. Daarom wordt er een oogje in het zeil gehouden. "De exploitanten zelf hebben acht beveiligers ingehuurd en daarnaast lopen boa's van de gemeente regelmatig een rondje", vertelt Santing.

De Zwolse jeugd weet de nieuwe kermislocatie te vinden (Foto: RTV Oost)

Daarnaast komt deze boodschap om de zoveel minuten uit de speakers om iedereen te blijven attenderen op de maatregelen: "Beste mensen, een hele fijne kermis toegewenst. Maar houd anderhalve meter afstand van elkaar voor uw en onze gezondheid." De Voer: "Ouderen begrijpen het wel, maar jongeren niet altijd. Maar die moeten wel zorgen dat ze bij de ouderen uit de buurt blijven."

Maar ondanks alle maatregelen en veranderingen, heeft De Voer zin in deze warme kermisweek. "Wij zijn er klaar voor. Er staat een hele mooie kermis."