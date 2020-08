Enschede wil drukte in binnenstad beter spreiden, partijen pleiten voor druktemeter

In Breda kan het al een tijdje: een appje sturen naar een 06-nummer, waarna je een stoplicht te zien krijgt. Groen betekent: het is rustig, bij oranje wordt het drukker en bij rood wordt geadviseerd om niet meer naar de binnenstad te komen.

Gezondheidsrisico’s

BurgerBelangen, de grootste partij in Enschede, wil de druktemeter ook graag naar de Twentse stad halen. "Het is weer behoorlijk druk in de binnenstad en afstand houden is moeilijk. We maken ons daarom wel zorgen over de gezondheidsrisico’s", zegt fractievoorzitter Barry Overink.

Een druktemeter is volgens de partij een ‘heel toegankelijke manier’ om mensen te laten zien hoe druk het is in de stad. En zo’n meter hoeft niet veel geld te kosten, stelt Overink. "We hebben de bestaande WiFi-meters in de binnenstad en we kunnen op elk moment zien hoeveel auto’s er in de parkeergarage staan."

Voorstanders

Het CDA noemt de druktemeter ‘een goed idee’, maar wil wel eerst meer duidelijkheid over de privacy en de kosten. Ook de PvdA is voorstander, maar de partij plaatst wel haar kanttekeningen bij de kosten en de laagdrempeligheid van zo’n meter. "Er moet natuurlijk wel behoefte aan zo’n meter zijn", zegt fractievoorzitter Yara Hummels.

D66 wil dat mensen hun bezoek aan de binnenstad beter kunnen plannen en bezoek meer gespreid wordt. Maar zo’n druktemeter mag er alleen komen als er genoeg duidelijkheid is over de privacy, stelt de partij.

Matrixborden

Bij de VVD zijn er eveneens zorgen over de steeds drukker wordende binnenstad, maar de ondernemerspartij zet haar vraagtekens bij het nut van een druktemeter. "Wij voelen meer voor matrixborden op verschillende plekken in het centrum, die aangeven hoe druk het bijvoorbeeld op het Van Heekplein is", zegt René Kreeft.

Over privacy maakt de VVD zich niet zoveel zorgen. Kreeft: "Maar zo’n druktemeter is zo algemeen, want waar is het dan druk? Een paar straten verderop kan het juist heel rustig zijn."

Volgens BurgerBelangen zijn matrixborden niet de oplossing. "Want dan zijn de mensen al in de stad, dus daarmee voorkom je niet dat de binnenstad minder druk wordt", aldus Overink.

Reactie burgemeester Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede vertelde vorige week al dat de gemeente de bezoekersstromen in de stad beter wil gaan managen. "Ik ben met de mensen aan de slag om te kijken naar opties voor eenrichtingsverkeer, maar ook om mensen meer aan te spreken of misschien straten af te sluiten. Mensen die zeggen: ik doe m'n best, maar op een andere plek in de stad laten ze het lopen, die mensen hebben een punt", aldus de burgemeester.