Deze huizen in Overijssel kun je als eenverdiener (met een modaal inkomen) wél kopen

Wij zochten op Funda naar huizen voor maximaal 169.000 euro (de maximale hypotheek die je als alleenstaande Jan Modaal kunt krijgen). Eerlijk is eerlijk: de betere prijs-/kwaliteitverhouding vind je in de kop van onze provincie en daarvoor moet je zeker niet in de steden zijn.

Veel huizen kunnen op een of meerdere punten wel wat opgeknapt worden en zijn misschien wat krap voor als je ook nog drie kinderen moet herbergen. Maar kun je daar mee leven, dan zijn onderstaande huizen best de moeite waard.

Bergweg 12, IJsselmuiden

Bergweg 12 in IJsselmuiden, 159.500 euro (Foto: Funda)

Zeg nou zelf, wie wil er nou niet zo wonen? Voor nog geen 160.000 euro is dit karakteristieke huisje in IJsselmuiden uit 1900 van jou. Helemaal opgeknapt, alhoewel er hier en daar nog wel een update behoeft. Maar die en-suitedeuren maken alles goed!

Violierstraat 94, Almelo

Violierstraat 94 in Almelo, 156.500 euro (Foto: Funda)

Wil je wel in een stad wonen en dan het liefst in Twente, dan zou dit huis in Almelo wat voor je kunnen zijn! We geven toe: je moet even door alle spullen, kleuren en patronen kijken, maar dan heb je toch een leuk huis. Of, zoals echte makelaars zeggen, een huis met potentie.

Wijnkamp 69, Goor

Wijnkamp 69 in Goor, 139.500 euro (Foto: Funda)

Een leuk huisje met een toch wel behoorlijk diepe achtertuin en dat alles in het centrum van Goor! Voor nog geen 140 duizend euro krijg je daar ook nog eens een uitgebouwde keuken en een schuur bij. De amateur-architect in ons zou zeggen: heb je nog wat budget vrij na je aankoop? Trek de eetkamer lekker bij dat kleine keukentje dat er nu in zit en je hebt een heerlijke leefkeuken.

Van Marckelplein 7, Deventer

Van Marckelplein 7 in Deventer, 155.000 euro (Foto: Funda)

Voor dit appartement zullen veel geïnteresseerden zijn, dus wees er snel bij als jouw hart hier sneller van gaat kloppen! Deze benedenwoning ligt aan de rand van de Deventer wijk Keizerslanden. Dat betekent sfeervol wonen, mét een eigen tuin. En die is echt helemaal niet gek! 13 meter diep, 12 meter breed en ook nog eens gelegen op het zuidwesten. Hier kun je op zo'n tropische dag als vandaag goed zitten! (De parasol en een opblaasbaar zwembad moet je dan wel zelf kopen.)

Castorweg 231, Hengelo

Castorweg 231 in Hengelo, 169.000 euro (Foto: Funda)

Tja, leuk al die 'karakteristieke' woningen, maar wat als je nou iets veel moderners zoekt? Dan word je vast blij van de aanblik van de keuken in dit huis in Hengelo. Je moet er wel wat dieper voor in de buidel tasten, want je bent - als je dit huis weet te scoren voor de vraagprijs - direct door je budget heen, maar dan heb je toch ook wel iets leuks, hoor! Frans balkonnetje aan de voorkant, een fijn tuintje aan de achterkant en een gemoderniseerd toilet. Wat wil een mens nog meer?

Houtzagerssteeg 4, Kampen

Houtzagerssteeg 4 in Kampen, 150.000 euro (Foto: Funda)

Krap, maar knus: zo zouden wij deze woning in een Rijksmonument (!) willen noemen. Je woont dan wel midden in het centrum van Kampen: in een prachtige steeg met authentieke bogen, pal aan winkelstraat de Oudestraat. Het appartement is pas in 2001 in dit gebouw opgetrokken en dat zie je. De keuken is misschien niet helemaal meer van nu, maar je krijgt er wel dak- en vloerisolatie en dubbel glas voor terug.

Ruusbroecstraat 88, Zwolle

Ruusbroecstraat 88 in Zwolle, 109.000 euro (Foto: Funda)

Het goede nieuws is dat dit huis de goedkoopste is in onze lijst. Voor nog geen 110 duizend euro woon je in de hoofdstad van onze provincie én heb je iets voor jezelf. Maar eerlijk is eerlijk: je moet er wel wat vierkante meters voor inleveren. Sterker nog, er is niet eens ruimte voor een aparte slaapkamer. Toch hoeft dat geen probleem te zijn, want volgens de makelaar 'heb je niet zoveel vierkante meters nodig om echt fantastisch te kunnen wonen'. Oordeel zelf.