Brandstichting in woning hoofdverdachte 'Twentse martelbende'

Onbekenden hebben brand gesticht in de woning van een van de hoofdverdachten van de 'Twentse martelbende'. Het gaat om een huis aan de J.J.P. Oudstraat in Almelo. Omdat de bewoner in voorarrest zit en het pand daarom leeg stond, zijn er geen gewonden gevallen. De man wordt gezien als een van de hoofdverdachten in het politiedossier Bosuil.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek



Meteen nadat afgelopen weekeinde brand uitbrak, deden al de eerste verhalen de ronde over brandstichting. De politie maakte gisteren bekend dat sporenonderzoek inderdaad heeft uitgewezen dat er opzet in het spel is.



Criminele knokploeg

In het pand woonde tot dit voorjaar Dogan. Hij zou samen met Johan uit Goor aan het hoofd staan van een criminele knokploeg, die zich liet inhuren om financiële schulden in de Twentse onderwereld te vereffenen, zo onthulde RTV Oost recent. Hoewel er geen enkele bloedband is, beschouwen beide hoofdverdachten elkaar als broers.



Onbewoond

De woning aan de J.J.P. Oudstraat, waar in de nacht van zaterdag op zondag brand uitbrak, stond overigens al enige tijd leeg. Dogan woonde hier in zijn eentje tot hij dit voorjaar in zijn huis werd aangehouden. Volgens bronnen was het huurcontract met de woningbouwvereniging vanwege de detentie net sinds kort opgezegd. Sindsdien was het huis onbewoond.



In Almelo doen intussen verhalen de ronde dat de woning in brand zou zijn gestoken om zo bepaalde sporen uit te wissen.

'Klinkklare onzin'

De leden van de 'martelbende' worden bijgestaan door de advocaten Umut Ural en zijn kantoorgenoot Janbart Kalk.

Volgens raadsman Ural is de theorie over het uitwissen van sporen klinkklare onzin. "Die geruchten kan ik dan meteen uit de wereld helpen want de politie heeft na de aanhouding direct al uitgebreid huiszoeking verricht en daarbij bepaalde zaken in beslag genomen. Brandstichting had in dat opzicht geen enkele zin meer. Die theorie is dus veel te vergezocht."

Inhoudelijk wil advocaat Ural - vooruitlopend op een eerste rechtszaak volgende week - nog niet op de feiten ingaan, behalve dat hij laat weten dat de twee hoofdverdachten alle aantijgingen van justitie ontkennen.

'Lokdame'

In de spraakmakende zaak van de Twentse 'martelbende' zijn in totaal zeven personen aangehouden, die volgens politie en justitie in wisselende samenstelling op pad gingen. Ook werd een 'lokdame' ingezet: een vrouw die het via sociale media aanlegde met potentiële slachtoffers om ze via een nep-date naar een bepaalde afgelegen plek te lokken.

Daar aangekomen stonden echter leden van de incassoploeg ze op te wachten. Daarbij zouden zij er niet voor terug deinzen om hun slachtoffers te martelen om zo geld voor de opdrachtgevers op te kunnen strijken.





Eigen graf graven

Zo moest een van de slachtoffers zijn eigen graf graven. Ook werd de man aan een boom vastgebonden en afgetuigd met een ploertendoder en boksbeugel.

De man deed geen aangifte, maar de zaak kwam aan het rollen nadat het slachtoffer zich met verwondingen in het ziekenhuis in zijn woonplaats Deventer had gemeld. Artsen alarmeerden daarop de politie.

Het rechercheteam slaagde er tot dusverre in om vijf slachtoffers op te sporen, maar ingewijden houden er rekening mee dat er nog meer gedupeerden rondlopen die geen aangifte durven te doen. Ook zou de bende twee concrete liquidatieplannen hebben gehad.



Afgeluisterde gesprekken

Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat de Almeloër Dogan de incasso-acties "iemand op de stoel zetten" zou hebben genoemd.



RTV Oost maakte eerder een uitgebreide profielschets met de achtergronden van de twee hoofdverdachten.

'Martelcontainer'

Het verhaal rond de Twentse 'martelbende' vorige maand bij RTV Oost deed nogal wat stof opwaaien. Vooral omdat op vrijwel hetzelfde moment in het zuiden van het land een criminele organisatie werd opgedoekt die zich met soortgelijke praktijken inliet. In dit onderzoek werd een complete 'martelcontainer' ontdekt met daarin een vast gemonteerde tandartsstoel met diverse huis-tuin-en-keukengereedschappen die werden gebruikt om de slachtoffers toe te takelen.



Video's en foto's van martelen

De leden van de 'Twentse martelbende' maakten van hun incasso-acties video's en foto's, die ze vervolgens aan hun opdrachtgevers lieten zien.

Het video- en fotomateriaal is echter in handen van het rechercheteam Bosuil gevallen en wordt nu ingebracht in het strafproces tegen de verdachten. RTV Oost heeft een aantal van deze schokkende video's en foto's kunnen zien.



Eerste keer voor rechter

Zes verdachten moeten zich volgende week een eerste keer in het openbaar voor de rechter verantwoorden. Een zevende vermeende handlanger is nog op vrije voeten.