Twentse boa's schrijven amper coronaboetes: "Het is niet meer uit te leggen"

Twentse boa's deelden de afgelopen maand slechts vijf coronaboetes uit. En dat terwijl de veiligheidsregio ook vandaag weer dreigde 'strenger te gaan handhaven'. "Dat is een loos dreigement", zegt de BOA Bond daarover. "De anderhalvemetermaatregel wordt al niet of nauwelijks meer gehandhaafd. Het is niet meer uit te leggen aan mensen."

Verdubbeld is het aantal coronabesmettingen in Twente. Hoewel de cijfers nog minimaal zijn - er kwamen in één week tijd dertien nieuwe besmettingen bij - is het alle hens aan dek bij de veiligheidsregio. "De helft van het aantal nieuwe besmettingen is onder jongeren tussen de 20 en 29 jaar", zegt Samantha Dinsbach, directeur van GGD Twente.

Ook zijn mensen die al besmet zijn met het coronavirus volgens de GGD steeds lakser. "Mensen willen niet 48 uur wachten op de uitslag. En we zien ook steeds vaker dat ze niet mee willen werken aan het bron- en contactonderzoek", aldus Dinsbach. De coronacijfers laaien op, al wil de GGD nog niet spreken van een trend.

Nauwelijks boetes uitgedeeld

Hoewel de Veiligheidsregio Twente week na week roept dat het strenger gaat toezien op de coronaregels, blijken er in praktijk nauwelijks boetes uitgedeeld te zijn. In bijna een maand tijd schreven boa's dus slechts vijf bekeuringen uit. "Dat is heel weinig, maar als ze niet geschreven hoeven te worden, dan worden ze niet geschreven", zegt Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

Met de nieuwste cijfers paraat, belooft de veiligheidsregio nu écht strenger te gaan handhaven. "We hebben goede resultaten behaald, maar we worden slordiger, we worden gemakkelijker. Dus geen onderhandelingen meer, anderhalve meter is anderhalve meter."

Achter de voordeur

Tegelijkertijd worstelt de veiligheidsregio met het feit dat de meeste nieuwe besmettingen achter de voordeur plaatsvinden. De plek waar politie en handhavers niet mogen komen. "Het virus laait op in thuissituaties, in kerk, bij verenigingen, waar geen anderhalve meter afstand wordt gehouden", zegt Van Veldhuizen.

Met name jongeren houden zich steeds minder goed aan de coronaregels, terwijl ze nu juist dus de grote besmettingsgroep vormen in Twente. De veiligheidsregio doet dan ook een beroep op 'het gezonde verstand'. "Anders moeten we weer terug naar de strengere maatregelen, met alle gevolgen van dien."

Boa's: strenger handhaven loos dreigement

Sinds twee weken zeggen de Veiligheidsregio's IJsselland en Twente strenger te gaan handhaven, maar volgens Eric Lakenman, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, is dat een loos dreigement. "Het is natuurlijk goed dat de veiligheidsregio dit zegt, dat zorgt voor bewustwording. Maar als er geen capaciteit is om te handhaven, is het een loos dreigement."

Volgens Lakeman is het handhaven van de coronaregels niet te doen voor de boa’s. "De anderhalvemetermaatregel wordt al niet of nauwelijks meer gehandhaafd. Zeker niet meer bij alle demonstraties in het land. Het is niet meer uit te leggen aan mensen”, zegt Lakenman.

Voor boa’s eindigt het vaak in eindeloze discussies op straat. “Leg maar eens uit waarom je iemand een boete geeft, terwijl er tientallen mensen langslopen die ook geen afstand houden."

Onveiligheid

Uit navraag van de Nederlandse BOA Bond blijkt dat het gevoel van onveiligheid onder boa’s groter is geworden. Lakenman: "Dat komt omdat boa’s vooral groepen moeten aanspreken. En dan sta je met zijn tweeën tegenover een groep van zes, acht of tien mensen. Waarschijnlijk hebben ze dan ook nog een borreltje op. Dan voel je je niet heel prettig."