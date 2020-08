Kick In Enschede over maatregelen introductieweken: 'Was een enorme rollercoaster'

Eergisteren leek het er nog op dat de kennismakingsweken helemaal niet door zouden gaan, maar daar kwam het kabinet gisteren toch weer op terug. "Het was een rollercoaster", zegt voorzitter Sabine de Winter van de Kick In. "Het begon als slecht nieuws, maar dat werd toch weer bijgesteld."

Gisteren was er weer een 'corona-persconferentie' van het kabinet. Lees hier wat er is besloten. VNO-NCW noemde de persconferentie een wake-up call voor alle ondernemers

De horecasector vindt dat hun sector weer de klos is

Het feit dat er alleen informatieprogramma's mogen plaatsvinden, is een kleine geruststelling. "Maar voor ons is het nog wel de vraag welke activiteiten wel mogen en niet mogen."

Stadstours en samen eten

"We denken dat we activiteiten hebben die wel onder informatief vallen, maar dat moeten we nog wel met de veiligheidsregio en de gemeente overleggen. Dat is voor ons nog niet allemaal duidelijk."

Zo worden er in tijdens de introductie campus- en stadstours georganiseerd. "We verwachten wel dat dat nog onder de informatieve aard valt, omdat je rondleidingen geeft. Je vertelt informatie over de nieuwe leefomgeving van studenten."

Waar de Kick In-organisatie wel over twijfelt, is het samen eten. "Daarvan is nog wel de vraag: valt dat nog wel onder informatie? Of wordt dat gezien als vermaak?

Vaste eindtijd

Rutte vertelde gisteravond dat er een strikte eindtijd is voor de introductiebijeenkomsten: tien uur 's avonds. Daar heeft De Winter haar twijfels bij. "We waren er voor om zelf dingen te organiseren, zodat we zelf kunnen toezien op naleving van de maatregelen. Maar hoe meer je eigenlijk weggeeft wat door ons georganiseerd wordt, hoe minder toezicht wij kunnen houden."

Introductieconcert in 2015 in Enschede (Foto: Jacqueline Schuitert)

"Als mensen nu zelf dingen gaan organiseren, daar kunnen wij dan helemaal niets aan doen. Dat maakt het wel spannend, ja. Wij kunnen niet in iemands woonkamer gaan kijken."

Online activiteiten

In plaats van de massale activiteiten zal een groot gedeelte van de introductie online gaan gebeuren. Die oproep deed Rutte gisteren ook.

Afgelopen week presenteerde de Kick In al een speciale app om een online variant van de introductie mogelijk te maken. "Via die app kunnen we online activiteiten die we verzorgen laten plaatsvinden. De studenten krijgen een account en via dat account zien ze alle activiteiten, zoals een livestream waaronder kan worden gechat", vertelde De Winter afgelopen woensdag al.

Introductie in de herfst

De Zwolse studentenvereniging ZHTC maakte gisteren al bekend om de introductieactiviteiten te verplaatsen naar de herfstvakantie. De vereniging ziet het niet zitten om het deze periode te doen.

Gisteren vertelde secretaris Maxime Croin over het besluit:

Het lijkt erop dat een 'normale' introductie van Kick In er in de herfst er in Enschede ook niet inzit. "We weten niet hoe de situatie op dat moment is, dus we willen onze volle energie steken op wat we nu kunnen neerzetten. We gaan verder niet wat organiseren in het najaar. Wel denk ik dat de studentenverenigingen dat gaan doen."