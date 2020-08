Jonge Willie Wortels uit Denekamp maken elektrische step van boormachine

Elf en twaalf jaar zijn ze. Brent Kremer en Marijn Goselink uit Denekamp. Ze kennen elkaar van de tennis, maar eigenlijk zijn ze dag en nacht in de schuur te vinden. Want klussen is hun grootste hobby en hun nieuwste project is er één waar ze trots op zijn. Van een boormachine maakten ze namelijk een elektrische step.

"Kijk, dit is onze klusschuur", zegt Brent. "En dit zijn al onze projecten", laat Marijn zien. "Een aanhanger, een uitklapbaar bed, een waterfiets en dus onze elektrische step."

Op de vraag waarom ze met dit idee zijn gekomen, komt direct een technisch verhaal. Marijn: "We wilden eerst met een lager de step maken, maar de lager knapte door de druk. Toen hebben we besloten dat we een andere achteras moesten maken en dat laten we nu aandrijven door een accuboormachine."

Team

We bedenken alles ter plekke", vertelt Brent. "We beginnen gewoon ergens mee. Soms gaat er wel iets fout, dan halen we het weer uit elkaar en beginnen we opnieuw." De jongens zijn goed op elkaar ingespeeld. Brent: "Ik zeg dan bijvoorbeeld 'we kunnen dat aandraaien' en dan zegt Marijn 'maar we kunnen het ook zo doen', dus we maken elkaars ideeën eigenlijk steeds beter."

Veilig onderweg

Aan de step zit zelfs een sleeptouw. "Als de accu onderweg leeg is, dan knopen we dit touw aan de andere elektrische step", vertelt Marijn serieus. "En hier voorop hebben we ook een bakje gemaakt waar gereedschap in zit. Mocht er wat gebeuren onderweg, dan kunnen we het repareren."

Sponsor

De jongens zijn niet alleen technisch goed onderlegd, ze zijn ook commercieel. Zo belden ze gisteren met het bedrijf waar hun boormachine vandaan komt met de vraag of ze een boormachine willen sponsoren. "Dan kunnen we nog meer gaan maken. Maar ze wilden eerst een filmpje van de step zien en dan kunnen ze misschien wel iets doen", aldus Brent.

Een volgende klus staat ook al gepland. "Een kabelbaan bij onze boomhut. Dat was tot nu toe nog niet zo'n succes, maar dat willen we nog wel proberen". En wat de jongens over een paar jaar gaan studeren? Het zal niemand verbazen als ze allebei in koor 'werktuigbouwkunde' roepen.