Stefan Boermans uit Borne wint beachvolleybaltoernooi in Almelo

Het toernooi op het sportpark in Almelo was dit weekend de start van de DELA Eredivisie Beach, de hoogste Nederlandse beachvolleybalcompetitie voor mannen en vrouwen. In afgeslankte vorm - in verband met corona - worden acht toernooien verspreid over Nederland gespeeld.

Vorig jaar ook winst

Vorig jaar zette Boermans het toernooi in Almelo ook al op zijn naam. Nu speelde hij samen met zijn nieuwe partner Yorick de Groot tegen zijn oude maatje Dirk Boehlé. Boermans en De Groot wonnen de finale in twee sets, 21-8 en 21-16.

Boermans speelde tot vorig jaar nog volleybal in de zaal. Hij kwam uit voor onder meer Webton Hengelo en Dynamo Apeldoorn. Sinds vorig jaar richt hij zich volledig op beachvolleybal. Dat doet hij niet onverdienstelijk. Want sinds dit voorjaar maakt hij deel uit van de nationale selectie. Die selectie bestaat uit acht spelers, onder wie het duo Brouwer/Meeuwsen, dat in 2016 nog brons pakte op de Olympische Spelen.

Stefan Boermans wint met zijn partner Yorick de Groot in Almelo (Foto: RTV Oost)

Olympische Spelen 2024

Boermans traint dagelijks in Den Haag om op hetzelfde niveau te komen. "In Den Haag zijn voor top-beachvolleybal alle faciliteiten", vertelt Boermans in Almelo. Zijn doel is steeds beter worden en stiekem droomt hij al van de Olympische Spelen in 2024.

"Tokio gaat sowieso niet lukken, ik hoop dat Parijs in 2024 een haalbaar doel is. Ik werk er samen met mijn nieuwe partner hard voor. Ik zit nu in een mooi programma bij het Beach Team Nederland. Ik heb het daar naar mijn mijn zin dus ik ga er volle bak voor."