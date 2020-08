Voorzitter VNO-NCW over persconferentie kabinet: 'Wake-up call voor ondernemers'

"We zijn vanavond weer even bij de les geroepen." Dat zegt Michel ten Hag, voorzitter van VNO-NCW Twente, na de persconferentie van premier Rutte en vice-premier De Jonge. Het kabinet kwam met nieuwe maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

VNO-NCW Midden is een vereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers in Midden- en Oost-Nederland. "De persconferentie van vanavond is een wake-up call voor alle ondernemers", aldus Ten Hag. "Dat wij ons aan de maatregelen moeten houden, ook tijdens contacten met zakenrelaties, klanten of gasten."

Eén van de veranderingen is dat bezoekers van horecagelegenheden hun contactgegevens moeten noteren. Zo is later eventueel bron- en contactonderzoek goed te doen. Ten Hag: "Wat mij betreft een juiste maatregel, het dient een goed doel. Het is allemaal bedoeld om erger te voorkomen. Stel dat het wel misgaat, dan kan dit ons helpen".



Op slot bij uitbraak

Ook de nieuwe maatregel dat horeca, musea en pretparken twee weken gesloten kunnen worden als blijkt dat er meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden, is volgens Ten Hag uit te leggen. "Als het op zo'n plek misgaat, dan hebben ze de zaken daar blijkbaar niet voor elkaar. Dan hebben ze dus niet weten te voorkomen dat er voldoende afstand is gehouden."

Wat Ten Hag betreft zouden deze persconferenties van het kabinet wel vaker mogen. "Met enige regelmaat. En als de toon dan blijft zoals vanavond, dan kunnen we daar denk ik allemaal mee leven."