Ontmoetingsplek op begraafplaats Kampen

We willen allemaal iets goeds doen voor de wereld om ons heen, maar vaak weten we niet waar we moeten beginnen. In Voor Mekaar volgen we projecten van Overijsselaars die wel de handen uit de mouwen steken. Dinsdag zijn we op begraafplaats Bovenbroek in Kampen. Deze begraafplaats is meer dan een plek voor de dood: het is eerder een plek waar het leven centraal staat.