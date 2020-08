Zwolse introductieweken gaan door, maar later in het jaar

Ze hebben als een van de weinige verengingen een eigen sociëteit, maar ook het onderkomen van de grootste studentenvereniging in Zwolle, ZHTC wordt niet zo vaak gebruikt als ze zouden willen. Enkele keren per week een samenkomst, uiteraard met anderhalve meter ertussen. Grote feesten zitten er natuurlijk niet in en dat betekent ook geen introductie deze maand.

Strenge eisen

"Toen werd besloten dat evenementen tot ten minste 1 september niet mogen, wisten we al genoeg", vertelt secretaris Maxime Croin. "Dus verplaatsten we de week naar half oktober."

De introducties die wel door mogen gaan, moeten zich houden aan strenge eisen. Zo mogen er geen activiteiten plaatsvinden na 22.00 uur, zijn er geen ontgroeningen en wordt er geen alcohol geschonken.

Duidelijkheid

Volgens Croin is het goed dat het kabinet deze grote besluiten neemt. Toch zijn er verschillen in de kennismaking van verenigingen zelf of de overkoepelende activiteiten zoals de Bruisweken, waar honderden HBO-studenten aan meedoen. "Bij ons introductiekamp doen er zo'n zestig of zeventig leden mee", vertelt ze. "Maar ook dan is het lastig om je aan de richtlijnen te houden. We hebben vooral duidelijkheid nodig: als het mag doorgaan, op welke manier dan?"

Nieuwe wervingsmethodes

Omdat het begin van de studietijd bij uitstek een manier is om met een vereniging kennis te maken, moeten verenigingen dus op zoek naar nieuwe wervingsmethodes. Maar van minder aanmeldingen dan vorig jaar heeft ZHTC nog geen last.

"Het is ongeveer op hetzelfde niveau", legt Croin uit. "We proberen actief via bellijsten mensen te bereiken. Maar we profileren ons ook meer online. En iedereen mag ook gewoon even langskomen bij ons, dan vertellen we meer over de vereniging."

Heel lastig

Want nieuwe leden zijn belangrijk, zij brengen immers geld in het laatje. De kosten voor een vereniging liepen ook afgelopen maanden gewoon door. "Bij ons gaat het nog hoor", stelt Croin gerust. "Maar een tweede periode waarin we verplicht dicht moeten? Dat kunnen we er niet bij hebben. Dat zou heel lastig worden."