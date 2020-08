Rutte: "Burgemeester en veiligheidsregio's kunnen publiek bij duels in betaald voetbal beperken of verbieden"

"Burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio's de aanwezigheid van supporters kunnen beperken of verbieden", zei premier Mark Rutte vanavond tijdens een persconferentie. "De maatregel kunnen we, als de cijfers daar aanleiding toe geven, in de komende periode oprekken naar landelijk niveau. Zodat ze eventueel voor heel Nederland gelden."

Tegen de regels in

Hij baalde dan ook van beelden bij de training van Feyenoord: "In Rotterdam hebben we deze week helaas al, geheel tegen de coronaregels in, hartstochtelijke zingende Feyenoord-supporters gezien bij de eerste training. Als kabinet kunnen we ons voorstellen, dat met de oplopende besmettingscijfers in Rotterdam, de burgemeester zal besluiten de aanwezigheid van supporters inderdaad drastisch te beperken of helemaal te verbieden."