Droogte en natuurbranden: waarom je jouw auto niet in hoog gras moet parkeren

Het is warm en vooral heel droog. Daarom is er in heel de provincie een verhoogd risico op snel uitbreidende natuurbranden en geldt de fase 'extra alert'. Maar wat betekent dat voor jou? Kan je met een gerust hart de BBQ aansteken of is dat niet verstandig? Hieronder vijf tips.

1. Parkeer je auto niet in hoog gras

Thuiszitten is ook niet wat met dit mooie weer en dus gaan mensen eropuit naar bijvoorbeeld het bos. Let er dan op waar je jouw auto parkeert. De katalysator, die aan de onderkant van de auto zit, wordt namelijk heel heet door het rijden. Als je jouw auto in hoog en droog gras zet, kan dit een natuurbrand veroorzaken.

2. Veilig barbecueën

Tijdens de lange zomeravonden trekken veel mensen de barbecue uit de kast. Helaas gaat barbecueën nog wel eens mis en ontstaat er brand. Belangrijk is dat de barbecue op een vlakke ondergrond staat en niet te dicht bij een heg of struik.

Nog een handige tip: houd een emmer water of zand bij de hand. Als het dan toch misgaat, kan je het vuur gelijk blussen.

3. Gooi glas weg

Bij barbecueën hoort natuurlijk ook een wijntje of biertje. Maar denk eraan om de lege drankflessen weg te gooien. Glas dat in droog gras ligt, kan als een vergrootglas werken en daardoor een brand veroorzaken.

Daarnaast is het ook belangrijk om al je andere afval weg te gooien. En wanneer je een sigaret rookt in de natuur: maak deze zorgvuldig uit en gooi hem in de afvalbak.

4. Laat geen waterflesjes in de auto liggen

Veel water drinken is belangrijk met dit weer, maar laat het plastic waterflesje niet in jouw auto liggen. Het werkt eigenlijk hetzelfde als met het glas: doordat het waterflesje opwarmt kan het als een vergrootglas gaan werken en brandgaten in de autostoel maken.

5. En voor als het toch misgaat..

Wacht hulp bij een natuurbrand niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Loop niet voor het vuur uit of in de richting van de vlammen, maar loop haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat het vuur jou inhaalt. En het belangrijkste: bel 112.