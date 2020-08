Veiligheidsregio IJsselland over nieuwe coronamaatregelen: 'Lijkt al vanzelfsprekend'

Zo kunnen horecagelegenheden worden gesloten, publiek bij voetbalwedstrijden geweerd of strengere controles worden ingevoerd. Burgemeester Koelewijn van Kampen is plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland. Hij ervaart de nieuwe maatregelen al als vanzelfsprekend.

Het belangrijkste dat Koelewijn concludeert na de persconferentie van premier Rutte en vicepremier De Jonge van gisteravond, is dat heel nadrukkelijk naar voren wordt gebracht dat we allemaal de maatregelen in acht moeten nemen. Koelewijn: "Wij zijn met vakantie, maar het virus slaat z'n slag als we even niet opletten."



'Konden al veel'

Over de extra instrumenten voor veiligheidsregio's en burgemeesters zegt Koelewijn: "In de praktijk heb ik gemerkt dat we al heel veel konden. We konden al streng toezicht houden, mensen aanspreken en eventueel boetes uitdelen. Het belangrijkste is dat we nu stimuleren dat de maatregelen zo goed mogelijk worden nageleefd."

Vandaag kreeg Koelewijn zelf gelijk te maken met de gegevensregistratie in de horeca. "Vanochtend heb ik gewandeld door Kampen en diverse horecagelegenheden bezocht. Daar werd de gezondheidscheck en het noteren van gegevens al toegepast. Het lijkt al vanzelfsprekend en daar ben ik heel blij mee."



Jongeren

Toch lijkt dat vanzelfsprekende niet voor iedereen te gelden. Vooral veel jongeren nemen het minder nauw met de anderhalvemeterregel. Ze vinden het moeilijk om anderhalve meter uit elkaar te blijven, het duurt te lang en ze vinden de regels onbegrijpelijk.



Ook in de regio IJsselland vinden feestjes plaats. Koelewijn daarover: "We hebben vorige week inderdaad gezien dat jongeren feestjes aan het organiseren zijn, ook zonder dat ze dat hebben gemeld. Gelukkig hebben we dat in goed overleg kunnen stoppen. De boodschap aan jongeren is om het echt serieus te nemen".

"Het duurt natuurlijk ook wel erg lang voor de jongeren", besluit Koelewijn. "Daar kan ik me alles bij voorstellen. Tegelijkertijd is het zo belangrijk dat we beseffen dat het virus niet weg is. We moeten alert blijven, toezicht houden en elkaar blijven aanspreken."