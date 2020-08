Ria uit Deventer zoekt foto's van 'verkeerde' baby: 'Verhaal is onderdeel van mijn leven'

Op 15 augustus 1973 bevalt Kuipers-Sieverink van een dochter. Ze wilde thuis bevallen, maar dat liep toch anders. "Onverwacht moest ik toch naar het ziekenhuis. Ik kreeg een keizersnede en destijds werd je nog platgespoten voor de narcose," vertelt ze. Om half 9 kwam haar eerste kindje ter wereld, een dochter. Toen ze was hersteld, rond een uur of 12, kreeg ze haar dochtertje te zien.

Maar dat ging anders dan ze verwachtte. "Ik had een aversie tegen het kindje," vertelt ze. Ze voelde geen band met de pasgeborene. "Iedereen was bezorgd. Mijn man was direct ongerust en vreesde dat ik een postnatale depressie had."

De aap komt uit de mouw

De baby wordt weggehaald bij de jonge moeder. Maar na twee uur komt dan toch de aap uit de mouw. Een medewerker van het ziekenhuis vertelt haar dat ze haar de verkeerde baby hebben gegeven. Ze krijgt dan uiteindelijk toch haar eigen dochtertje in haar handen en dat voelt direct goed.

Maar Kuipers-Sieverink was wel boos. "Ik had de bevalling al niet meegekregen en nu had ik ook nog de verkeerde baby in handen." De foto's die van moeder en kind waren gemaakt, wilde ze dan ook niet hebben. Die heeft ze weggegeven aan de biologische moeder van het meisje die op dat moment bij haar op de kamer lag: "Ik was zo boos, ik heb haar de foto's gegeven die toen van mij en dat kindje zijn gemaakt."

Zoektocht

Daar heeft ze achteraf spijt van en daarom zoekt ze nu de moeder en het gezin bij wie de foto's waarschijnlijk liggen. De foto's hebben voor Kuipers-Sieverink een bijzondere waarde gekregen. "Voor mezelf, het is toch een onderdeel van mijn leven. En voor mijn dochter," vertelt ze. Ze plaatste daarom onderstaande oproep op een besloten Facebook-pagina:

De oproep van Ria (Foto: RTV Oost)

Veel aanknopingspunten voor haar zoektocht heeft Kuipers-Sieverink nog niet. Ze weet dat het gezin destijds aan Het Platvoet in Deventer heeft gewoond. Ook vermoedt ze dat een zoontje uit dat gezin bij haar man in de klas heeft gezeten op een dependance van De Stuitjeschool in Deventer. Dat jongetje zou Detlef hebben geheten. Het meisje dat die dag werd geboren, zou het derde of vierde kind in het gezin zijn geweest.

Heb jij een idee wie dit kunnen zijn? Stuur ons een appje via het onderstaande nummer. Je kan Ria Kuipers-Sieverink ook via Facebook benaderen.