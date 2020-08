Voorzitter Boeskool is Lös zwaait af zonder zomerfeest in Oldenzaal: "Dit doet wel pijn"

Een groot podium, de markt feestelijk versierd en tienduizenden bezoekers die het glas heffen onder het genot van livemuziek. Samen met het carnaval vormt de Boeskool is Lös het belangrijkste paradepaardje van Oldenzaal.

Dubbel gevoel

Dit weekend geen van dat alles. De Groote Markt is deze vrijdagochtend nagenoeg leeg. "Normaal staan hier alle tenten, daarboven feestverlichting, de markt mooi aangekleed en achter ons een groot podium", vertelt de 62-jarige voorzitter.

"Het is heel erg dubbel. Ik vind het zelf natuurlijk jammer, maar ik vind het ook voor de mensen heel jammer. Het laatste half jaar is iedereen toch redelijk beperkt in z'n mogelijkheden. Iedereen had wel graag een feestje willen hebben. Maar een feest is alleen maar mooi, als het ook verantwoord en veilig is."

Een eerdere editie van de Boeskool is Lös (Foto: Sharon Groenendijk)

Afscheid van Lasonder

De vijftigste editie van het Oldenzaalse zomerfeest zou voor Lasonder een bijzondere worden: na zestien jaar zwaait hij af als voorzitter van de organisatie. Onder leiding van Lasonder groeide de Boeskool is Lös uit tot een mateloos populair festijn, met de hele week een uitgebreid programma.

"Dat programma gaan we nu in z'n geheel verplaatsen naar volgend jaar", zegt Lasonder. Hij valt even stil en glimlacht. "Ik zeg nog 'we', maar na zondag ben ik geen voorzitter meer." Hij geeft het stokje door aan Rob van der Aa.

Voorzitter-af

Volgend jaar is Lasonder 'sowieso' van de partij op de Boeskool, benadrukt hij. "Lekker aanwezig, met een glaasje wijn of een glaasje bier in m'n hand, zonder de verantwoordelijkheid die ik altijd droeg. Dus geen voorzitter meer."