Justitie ziet brandstichting in huis Enschede als moordaanslag en eist gevangenisstraf

De bewoner werd midden in de nacht wakker van geknetter bij zijn voordeur. Toen hij uit zijn slaapkamer kwam, bleek zijn hele appartement vol rook te staan. Vluchten was niet mogelijk, de enige uitgang is de voordeur en juist die stond in brand. De man belde wanhopig met 112 en werd niet veel later door de brandweer uit zijn benarde situatie gered.

Beelden

De 22-jarige verdachte, die op dat moment in Geleen woonde, kwam al snel in beeld. Zijn komst en vertrek werden vastgelegd op camera's bij de Duitse grens. Ook zijn bezoekje aan een tankstation waar hij een liter benzine kocht en zijn thuiskomst, enige uren na de brand, staan op tape. Op die laatste beelden is te zien dat de 22-jarige dansend de lift in zijn Geleense flat ingaat.

'Ik hoop dat je om het leven komt'

Na zijn aanhouding vonden politieagenten ook nog beelden van de brand op de telefoon van de 22-jarige. Ook troffen ze een filmpje aan waaruit blijkt dat hij met zijn auto achter een brandweerauto reed en ondertussen riep dat hij hoopt dat de bewoner om het leven komt.



De verdachte zegt tegen de rechtbank dat hij de bewoner een lesje wilde leren. Die zou hem namelijk al jaren lastigvallen, bedreigen en hem hebben verkracht. De man zegt dat hij zelfs vluchtte naar Geleen om aan de man te ontkomen.

Waanbeelden

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat het niet zomaar vaststaat dat deze dingen ook echt gebeurd zijn. Een gedragsdeskundige sprak met de 22-jarige en denkt dat de man last kan hebben van waanbeelden. Die zouden zijn ontstaan door de vele verschrikkingen die hij meemaakte in zijn geboorteland Syrië.



De psychiater denkt dat de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de brand stichtte en adviseerde de rechters in Almelo om hem op te laten nemen in een kliniek waar kan worden uitgezocht wat er aan de hand is.

Moordaanslag

Voor de officier van justitie staat vast dat de brandstichting een bewuste moordaanslag was, waarbij ook nog eens de levens van andere bewoners in gevaar is gebracht. De advocaat van de 22-jarige vroeg de rechters om rekening te houden met de psychische problemen van zijn cliënt. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.